Thomas met downsyndroom vindt 10 kilometer hardlopen een makkie

Thomas Voorhoeve rende het afgelopen weekend voor het eerst de tien kilometer tijdens de Marathon van Eindhoven. Vorig jaar liep Thomas, die het syndroom van Down heeft, de vijf kilometer, maar nu had hij de lat flink hoger gelegd. “Het was supervet, supergaaf en ik ga het nog veel vaker doen.”

De 19-jarige Thomas traint sinds januari iedere maandagavond bij atletiekvereniging Eindhoven Atletiek om de tien kilometer te kunnen rennen. “Hij is lief, aardig, luistert goed en is heel goed te coachen”, zegt zijn trainer Ben van der Plas. Ook teamgenoten zijn erg te spreken over hun nieuwe trainingspartner. “Hij is heel fanatiek, soms moeten we hem een beetje afremmen”, klinkt het.

Dat fanatieke herkent zijn stiefmoeder Danielle Voorhoeve-Schurgers. Zij heeft samen met Thomas getraind om de tien kilometer op ‘een goede en gezonde manier’ te kunnen lopen. “Ik kan hem soms niet meer bijbenen, zo snel gaat hij dan.” Tijdens de marathon heeft ze ervoor gezorgd dat Thomas niet te hard van stapel liep. Dat iemand met het downsyndoom zo'n sportieve prestatie neerzet, is zeker niet vanzelfsprekend. "Mensen met Down hebben een net iets andere lichaamsbouw", legt Danielle uit. "Dat maakt hardlopen moeilijker voor ze. Lichamelijk heeft Thomas gelukkig weinig van de problemen die je vaak ziet bij andere mensen met Down."

