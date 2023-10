Al tientallen jaren wordt naar Germa gezocht, dit gebeurde er tot nu toe

In de tuin van een huis in Nieuwendijk zoekt de politie dinsdagochtend naar het lichaam van Germa van den Boom. Zij wordt al sinds 1984 vermist. De afgelopen decennia is er op veel manieren geprobeerd om Germa terug te vinden. Er zijn beloningen uitgeloofd en er werden een podcast en een stripboek gemaakt om haar vermissing onder de aandacht te houden. Germa was 19 jaar oud toen ze in de nacht van 28 op 29 juli 1984 spoorloos verdween.

Germa van den Boom was dat weekend voor het eerst alleen thuis. Haar ouders en broertje waren bij familie in Hengelo. Na een avondje stappen in Gorinchem zette een buurjongen haar ’s nachts rond twee uur af bij haar ouderlijk huis in de Dwarssteeg in Nieuwendijk. In het huis brandde rond kwart over twee nog licht, zo zagen twee meisjes die toen door de straat fietsten.

Zondagmorgen 29 juli werd alarm geslagen toen Germa niet in de kerk was. In het ouderlijk huis werden bloedsporen gevonden. Van Germa ontbrak ieder spoor.

Sinds haar verdwijning zijn er veel verschillende onderzoeken geweest. Maar nog altijd zonder resultaat.

Vals alarm

In 2011 leek de zaak even in een stroomversnelling te komen, toen er botresten werden gevonden door de buurman van Germa. Het waren kleine stukjes bot. De politie bracht ze naar het Nederlands Forensisch Instituut, maar dat concludeerde al snel dat het hier niet om menselijke botresten ging.

Een coldcaseteam van de politie bleef met de zaak bezig en in 2017 was er extra aandacht voor haar verdwijning in een speciale themamaand van de politie, waarbij gezocht werd naar langdurig vermiste mensen. Maar ook dat leverde geen tips op die leidden naar de vermiste Germa.

Beloning

In oktober vorig jaar loofde de Peter R. de Vries Foundation een beloning van 250.000 euro uit voor de gouden tip in deze zaak. Er kwamen meer dan 250 tips binnen, maar de gouden tip zat er niet bij. In april van dit jaar verliep de beloning. Haar nichtje Heidi Langerak, geboren op de dag dat haar tante vermist raakte, zei toen: “We dachten dat het hierna zou stoppen, dat we het konden laten rusten. Maar we zijn er nu achter dat het hopen en zoeken niet stopt. We willen haar vinden zodat we kunnen rouwen en het een plekje kunnen geven.”

Ondertussen maakten politie en justitie een podcast over de vermissing van Germa. Die kwam in februari van dit jaar uit. In die podcast doken de makers in het enorme archief dat de politie al aanlegde over de zaak: 35 archiefdozen verdeeld over vijf planken. Door de podcast hoopten ze herinneringen op te wekken bij potentiële tipgevers. En aan tips is er in deze zaak geen gebrek: “Er zijn 1500 tips door de jaren heen binnengekomen”, zei Annemieke Los van het coldcaseteam toen. Maar de gouden zat er nog niet tussen.

In augustus bracht de Peter R. de Vries Foundation nog een stripboek uit, met aandacht voor vijf bekende cold cases. Een van die zaken was die van Germa van den Boom. Ook bij de Peter R. de Vries Foundation komen honderden tips binnen, in totaal al 275. Een van die tips leidde de politie dinsdagochtend naar de tuin van het huis aan de Kildijk in Nieuwendijk.

Emily Langerak, het nichtje van Germa, schreef een brief aan de dader die haar tante liet verdwijnen. In talkshow KRAAK. las ze eerder dit jaar een stukje uit die brief voor: