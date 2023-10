Ex van Gillis krijgt taakstraf na weigeren bloedtest: 'Kan geen bloed zien'

Nicol Kremers (33), de ex van Peter Gillis, heeft een taakstraf van 40 uur gekregen voor het weigeren van een bloedproef na een ongeluk. Dat gebeurde op 6 maart in Waalwijk. Kremers verklaarde dat ze ‘haar eigen bloed niet meer kon zien’ na alle mishandelingen door haar ex Peter Gillis. En dus werkte ze niet mee.

De vaderlandse pers was uitgerukt voor deze zaak voor de politierechter in Breda. Een bekende Nederlander als Nicol Kremers trekt de aandacht en dus zat de zaal vol en stonden er twee camera’s op haar gericht.

Het deed Nicol niet zo veel. Ze is al die aandacht inmiddels wel gewend door haar jaren in de reality-serie van haar ex, Peter Gillis. Samen met haar twee advocaten was ze naar de zitting gekomen, gekleed in spijkerbroek en -jasje met daaronder een naveltruitje.

Tegen de vangrail

Op 6 maart werd Nicol aangehouden in Waalwijk. Rond half twee ’s nachts hoorden agenten een doffe klap en een schrapend geluid op de rotonde bij Piet Klerkx. Er was een auto tegen een vangrail geknald en agenten, die daar waren voor een verkeerscontrole, hielden die meteen aan.

In de flink beschadigde auto zat Nicol Kremers. Ze was duidelijk onder invloed en maakte een angstige en emotionele indruk. Ze was op de vlucht, vertelde ze de rechter. Iemand had haar laten weten dat ‘die wist waar ze was en hij eraan kwam’.

De aanhouding verliep aanvankelijk soepel. Nicol werkte mee aan een blaastest en een speekseltest. Daaruit bleek dat ze fors had gedronken en mdma, amfetamine en cocaïne had gebruikt.

Ze gaf dat ook allemaal toe aan de rechter. En daar krijgt ze ook nog een aparte maatregel voor via het CBR. Maar waar ze deze dinsdag voor naar de rechtbank moest komen was omdat ze na de alcohol- en speekseltest een bloedproef weigerde.

'Te veel pijn gehad'

“Ik laat me niet prikken”, legde Nicol uit. “Ik heb te veel pijn gehad in mijn relatie met Peter Gillis en dat wil ik niet meer. Ik kan mijn eigen bloed echt niet meer zien.” Volgens haar advocaat heeft Nicol in haar relatie met Gillis te vaak ‘haar eigen bloed van de vloer of de lakens moeten schrobben’.

Haar advocaat, Sebas Diekstra, legde uit dat er sprake moet zijn geweest van psychische overmacht en ze dus niet anders kon. Nicole was in maart net gescheiden van Peter Gillis, ze stond op straat en had zware psychische problemen na een gewelddadige relatie. Een rapport zou uitwijzen dat Kremers in maart leed aan een posttraumatische stressstoornis.

Nicol maakte een warrige en emotionele indruk bij haar aanhouding, mede door het forse alcohol- en drugsgebruik. Ze wilde aan alles meewerken maar niet aan de bloedproef. “Ik word nog liever overreden hier op de weg”, sprak ze suïcidale taal.

De politierechter moest een oordeel gaan vellen over de zaak. De officier van justitie vond een weigering bloedproef echt niet kunnen. Hij sprak van een ‘dodemansrit, die heel anders had kunnen aflopen’. Hij eiste een taakstraf van 80 uur en 179 dagen zonder rijbewijs voor het weigeren van de bloedproef.

Psychische overmacht

De rechter wikte en woog de psychische overmacht die de advocaat van Kremers aanvoerde. Als daar sprake van was geweest, zou de rechter haar moeten vrijspreken, meende advocaat.

Maar de rechter vond niet dat er sprake was van psychische overmacht. Hij was zeer meelevend en snapte wel dat Nicol in een heel vervelende periode van haar leven zat. Maar, door veel alcohol en drie soorten drugs te gebruiken, kon ze ook niet meer goed bepalen wat ze nou wel of niet moest doen.

De rechter vond uiteindelijk een taakstraf van 40 uur op zijn plaats. En als stok achter de deur nog eens 40 uur voorwaardelijke taakstraf, mocht ze nog eens in de fout gaan. Ook legde hij 179 dagen rijontzegging op, maar die tijd heeft Nicol inmiddels al niet in een auto gereden. Ze krijgt haar rijbewijs dus terug.

Het is niet de laatste keer dat Nicol Kremers voor de rechter staat. In de komende tijd wacht nog een rechtszaak over de mishandelingen door Peter Gillis. En ook nog loopt er een zaak over een forse dwangsom die ze aan Gillis moet betalen.

