Nicol Kremers zegt dat Gillis haar dwong om verklaring te tekenen

Nicol Kremers heeft aangifte gedaan tegen haar ex Peter Gillis. Zij zegt dat ze gedwongen werd een overeenkomst te tekenen waardoor Gillis nu voor meer dan een ton beslag mag leggen op privérekeningen.

Afgelopen weekend kwam naar buiten dat de rechter had bepaald dat Gillis voor 104.000 euro beslag mag leggen op rekeningen én spullen van Nicol Kremers. Peter Gillis, vakantieparkmiljonair en bekend van het tv-programma Massa is Kassa, stelt dat zijn ex hem zo’n 1,7 miljoen euro schuldig is omdat zij zich negatief over hem heeft uitgelaten in interviews.

De twee hebben op papier gezet dat zij niks over hun relatie mag zeggen. Kremers liet echter geregeld in de media van zich horen. Zij zegt dat ze deze verklaring onder dwang heeft getekend en ze ook geen inzage kreeg. Omdat er dwang aan te pas kwam, zou de overeenkomst niet geldig zijn. Het Openbaar Ministerie bevestigt de aangifte van Kremers tegenover het AD.

Peter Gillis is in nog meer rechtszaken verwikkeld. Justitie verdenkt Gillis er onder meer van dat hij Kremers in haar rug en neus heeft gebeten. Ze heeft aangifte gedaan van meer dan tien mishandelingen door de ondernemer waaronder verkrachting en bedreiging.

