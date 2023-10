Betaalde seks met een 13-jarig meisje: 9 maanden celstraf geëist

Huilend zat de 34-jarige T. uit Breda dinsdag voor de rechter. Hij heeft in juli 2020 een grote fout gemaakt door seks te hebben met een meisje van 13. “Maar ik wist echt niet dat ze zo jong was.”

Bloednerveus zat de man dinsdag voor de rechter. Seks met een 13-jarige is altijd strafbaar, of je nu haar leeftijd weet of niet. En T. heeft heel wat te verliezen: hij is kostwinner van een jong gezin en een celstraf kan hem zijn baan kosten en misschien nog wel meer. “Dat ik hier aan heb meegedaan”, betreurde hij. “Ik had een normaal leven met een goeie baan en nu ben ik verdachte in zo’n zaak.”

T. is niet de enige die terechtstaat voor seks met deze 13-jarige. In juli 2020 waren er nog drie mannen die naar een flatje in de wijk Tuinzigt in Breda gingen voor seks. Maandag werd tegen de hoofdverdachte die de ‘onderneming’ opzette al vier jaar geëist. En met de wetenschap dat de eerste klant dinsdagmorgen al een celstraf van 12 maanden heeft horen eisen, begint T. aan zijn zaak.

'Enorme spijt'

“Dat ze 13 was, wist ik echt niet”, betoogt T. Hij heeft enorme spijt van die misstap. Hij legde de rechter uitgebreid uit hoe dat kon gebeuren: “Het ging thuis niet zo lekker tussen mijn vrouw en mij en ik had behoefte aan fysiek contact. Op Kinky.nl zag ik een Xenna uit Breda en via Whatsapp was een afspraak zo geregeld.”

T. belde aan bij de flat en werd binnengelaten door het 13-jarige meisje. Maar in strakke, sexy kleding en met veel make up zag ze er echt niet zo jong uit, stelt T. weer. “Ik was ook nerveus, want het was mijn eerste keer dat ik betaalde seks ging hebben.”

Snelle platte seks

Meer dan de hal en de slaapkamer kreeg T. niet te zien. En na snelle ‘platte seks’ met het meisje stond hij weer buiten.

2,5 jaar was er niets aan de hand, maar toen plofte er een brief van justitie bij T. op de mat. Nieuwsgierig maakte zijn vrouw de brief open en las dat hij zich bij de politie moest melden. Toen pas kreeg T. te horen dat hij seks had gehad met een 13-jarige.

Justitie neemt dit hoog op, zo bleek tijdens de zitting. Jonge meisjes zijn hier nog lang niet aan toe, betoogde de officier van justitie. En dus moeten ze beschermd worden door een onvoorwaardelijke gevangenisstraf te eisen tegen mannen die misbruik van deze meisjes maken.

Risico

De officier begreep niet dat T. zo’n risico had genomen door naar een flatje in Tuinzigt te gaan via een advertentie op Kinky.nl. Hij had, volgens haar, beter naar een bedrijf kunnen gaan waar ze werken met een vergunning en vrouwen van boven de 18.

De politie was de onderneming van de hoofdverdachte (toen 21) en zijn 15-jarige neefje op het spoor gekomen door een vermissing van een 15-jarig meisje. Zij was weggelopen uit een instelling en bleek net als het 13-jarige meisje en een meisje van 14 te worden misbruikt voor seks met mannen die daarvoor betaalden.

De politie greep meteen in en via de contacten in Whatsapp werden ook de vier klanten gevonden van de 13-jarige. Zij staan deze dinsdag allemaal voor de rechter.

Psychische klachten

T. kreeg een strafeis van 9 maanden cel te horen. Een andere klant 12 maanden. De overige twee klanten komen nog voor de rechter.

T. schrok van de eis van 9 maanden. Hij heeft sinds hij verdachte is al psychische klachten. Zijn vrouw en familie steunen hem. Hij moet nu nog ruim zeven weken wachten voordat hij op 1 december hoort welke straf hij krijgt.

Op die dag krijgen ook de drie andere klanten hun straf te horen.

Ook de hoofdverdachte, zijn neefje (toen 15), diens vriendin (toen 15) en nog een vriend (toen 16) horen dan welke straf ze krijgen omdat ze de meisjes aanzetten tot betaalde seks. Tegen de hoofdverdachte werd vier jaar celstraf geëist, tegen de anderen taakstraffen van 60 tot 180 uur. Tegen de neef wed ook twee weken voorwaardelijke celstraf geëist en tegen de vriend 17 dagen. Welk deel daarvan voorwaardelijk is, is nog niet bekend.

