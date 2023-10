Zinzi (9) heeft haar haren 4 jaar laten groeien voor een kindje met kanker

Toen Zinzi Niesen uit Gemert nog maar vier jaar oud was had ze al één grote wens: haar haren doneren aan een kindje dat kaal is door kanker. Maar van een ministaartje kunnen ze geen pruik maken en dus moest Zinzi haar haren laten groeien tot ze lang genoeg waren. Dinsdag was het dan eindelijk zover en ging de schaar in haar lange lokken. "Ik wil zieke kindjes helpen", zegt Zinzi vastberaden.

Zinzi is ondertussen 9 jaar oud en dinsdag liep ze met knikkende knietjes de klas binnen op haar basisschool De Samenstroom. Daar ging het gebeuren, onder toeziend oog van heel groep 5. Zinzi’s haren waren inmiddels zeventig centimeter lang en werden tot aan haar schouders gekortwiekt. “Ik vind het wel een beetje spannend”, zegt ze. “Maar het is ook fijn dat het eraf gaat, want het wordt best wel zwaar.” Vier jaar lang loopt Zinzi al met het idee in haar hoofd om haar haren te doneren. “Ik wil zieke kindjes helpen”, zegt ze verlegen. “Toen ik vier jaar was zag ik een kindje met kanker op tv. Die wilde ik helpen.” Zinzi wilde heel graag háár haren aan dat kindje geven, want die zouden toch weer aangroeien. Maar ze was nog te jong en had maar een heel klein staartje.

“Lang, kort, het maakt niet uit. Ik vind het allebei supergaaf."

Vier jaar lang ging Zinzi niet naar de kapper, zodat haar haren lang genoeg konden worden. Een dag na haar negende verjaardag was het moment daar. De juf maakte eerst twee vlechtjes. Daarna was het aan Zinzi’s zusje Djill (7) om de vlechten af te knippen. "5, 4, 3, 2, 1...", telden de kinderen in de klas af. En toen ging dan echt de schaar erin. Zinzi doneert haar ruim veertig centimeter lange vlechten aan stichting Haarwensen, die er voor een ziek kindje een pruik van gaan maken. Daarnaast haalde Zinzi ook nog eens ruim 2850 euro op, wat de stichting kan gebruiken om nog meer kinderen blij te maken met een pruik. Zinzi moet nog even wennen aan haar nieuwe coupe, maar haar moeder is supertrots. “Lang, kort, het maakt niet uit. Ik vind het allebei supergaaf”, zegt Karin Niesen. Zinzi heeft haar ouders in ieder geval ook al aangestoken. “Ik kan nog niet zeggen wanneer, maar er komt ook voor mij nog een keer een knipmoment aan”, lacht haar moeder.