Balen van je torenhoge studieschuld: 'Maar je moet ook gewoon leven'

De totale studieschuld is sinds de invoering van het leenstelsel verdubbeld. Studenten hebben grote schulden die oplopen tot tientallen duizenden euro's en nu wordt ook nog eens de rente flink verhoogd. Ook Brabantse studenten staan volop in de min. “Als je jong bent, kun je je eigenlijk geen voorstelling maken van het bedrag dat je hebt geleend.”

Arnold Tankus Geschreven door

Gosling Grutters uit Cuijk studeerde scheikunde, maar stopte daarmee en ging de opleiding voor docent scheikunde in Nijmegen doen. “Mede door corona en omdat ik genoeg had van mijn andere studie.” Hij heeft tot nu toe ‘relatief weinig’ hoeven lenen. “In mijn eerste jaar heb ik niks geleend en veel gewerkt, dus mijn schuld is met drieduizend euro relatief laag”, vertelt Gosling die nog thuis bij zijn ouders woont. Hij is weer voltijds gaan leren en werkt er nog steeds naast. “Ik moet nog uitrekenen hoeveel ik per maand binnenkrijg en of ik extra moet gaan werken en misschien weer deeltijds moet gaan studeren.”

"Ik denk er voorlopig maar niet te veel aan."

“Ja, ik heb best veel geleend”, zegt Eline de Korte uit Tilburg. Ze is 22 en vierdejaarsstudent Event Management aan het BUAS in Breda en bijna klaar. Ze heeft een schuld van 38.000 euro. “Ik maak me best veel zorgen, vooral voor de toekomst. Hoe ga ik met zo’n schuld ooit aan een huis komen?”, vraagt ze zich af. "Mijn vader zei dat het prima was om te lenen, want de rente was toch nul procent.” Ze heeft niet alles opgemaakt, maar wel ‘meer dan de helft’. Vorig jaar ging het rentetarief al omhoog van 0 naar 0,46 procent. Deze week werd duidelijk dat de rente op een studieschuld vanaf januari vijf keer zo hoog wordt en stijgt naar 2,56 procent. Bij een schuld als die van Eline gaat dat al vlug om zo’n duizend euro rente per jaar. Eline houdt nog geen rekening met de toekomstige aflossingen op haar schuld. “Ik ben nu nog student en denk er voorlopig maar niet te veel aan.”

"Je wil ook gewoon leven en student zijn."