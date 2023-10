Voorbijgangers vinden zwaargewonde motorrijder langs de kant van de weg

Een man op een motor is dinsdagavond zwaargewond geraakt aan de NCB-weg in Best. Voorbijgangers vonden de man op het fietspad langs de weg. Iets verderop lag zijn motor in de berm. De man was niet aanspreekbaar.

De hulpdiensten werden ingeseind. Twee ambulances en een mobiel medisch team kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. De man is overgebracht naar een ziekenhuis in Tilburg. De politie vermoedt dat het om een eenzijdig ongeval gaat. Op de plek waar de man onderuit is gegaan zit een kleine flauwe bocht in de weg. Heel waarschijnlijk heeft hij de stoeprand geraakt en is daardoor ten val gekomen. Volgens een 112-correspondent ter plaatse zijn op de weg en in de berm ook sporen te zien.

Foto: SQ Vision

Foto: SQ Vision