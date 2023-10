Hoe Tieme (19) met een vape-verslaving in het ziekenhuis belandde

De hele dag door was de 19-jarige Tieme van der Heijden uit Veldhoven aan het vapen. Altijd had hij er eentje op zak en zo werd een verslaving geboren. Totdat het misging en hij in het ziekenhuis belandde. "Ik kon nog geen zin uitspreken, zo weinig lucht had ik."

"Ik was 18 toen ik mijn eerste elektronische sigaret opstak", vertelt Tieme. "Gewoon roken deed ik al, maar dat vapen stinkt niet zo erg als roken met al die smaakjes. Ook was het heel makkelijk, je pakt 'm uit je broekzak en gaan. Ik zag het toen nog als een onschadelijk versie van roken."

En dus lurkte Tieme erop los en ging er iedere dag wel een vape doorheen. Een groot deel van wat hij verdiende, gaf hij uit aan zijn nieuwe hobby. "Een vape kost rond de 8 à 9 euro en ik denk dat er wel voor 90 euro per week aan vapes doorheen ging. Ik werkte en daardoor kon ik het betalen, maar achteraf is het wel echt veel geld." En dat allemaal om een verslaving in stand te houden. Al merkte Tieme dat zelf niet eens. "Iedereen die een verslaving heeft, denkt dat stoppen heel makkelijk is, maar vapen is verslavender dan drank en sigaretten. Ik kan overal vapen, de hele dag door. Thuis, in de auto bij vrienden, echt overal." Maar langzamerhand merkte hij dat hij zich niet lekker voelde.

Zijn moeder adviseerde om naar de dokter te gaan. "Ik voelde me heel benauwd, moest veel hoesten en ik was ook nog eens heel kortademig. Het leek wel alsof ik moest ademen door een rietje. En dat zag de dokter ook. Die zei dat ik meteen naar een ziekenhuis moest, want dit was niet goed." In het ziekenhuis bleek het inderdaad kantje boord te zijn. "Ik lag daar met zuurstofslangetjes in mijn neus. Alsof alle energie uit me werd gezogen, en zo voelde ik me ook."

