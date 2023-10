Geruchten blijken waar: in voormalig feestpaleis komen arbeidsmigranten

Het voormalige feestpaleis Jaiselings Royal Palace in Wernhout is serieus in beeld als wooncomplex voor 400 arbeidsmigranten. Dat heeft projectontwikkelaar Sabes uit Waalwijk tegenover Omroep Brabant bevestigd. Bezorgde buurtbewoners horen hierover al wekenlang geruchten en zijn bang voor overlast. De gemeente Zundert wist al lang van de plannen, maar heeft de omwonenden niets laten weten. "Dat is de taak van de initiatiefnemer", vindt wethouder Ralph Bogers.

De plannen zijn al sinds november vorig jaar bekend bij de gemeente, inclusief de eerste schetsen van het ontwerp. Die initiatiefnemer is Ted van den Besselaar van Sabes. Hij begrijpt de zorgen bij de buren van het van het voormalige feestpaleis: "Daarom zijn wij nu met de buren in gesprek om hen te informeren. Ik kan ze verzekeren dat wij er alles aan gaan doen om overlast zo veel mogelijk te voorkomen."

Van den Besselaar van de projectontwikkelaar: "Veel bedrijven zijn afhankelijk van arbeidsmigranten. In de land- en tuinbouw en in de industrie. Maar dan moeten wij ook zorgen voor goede huisvesting voor deze mensen. Wij hebben op andere plekken gemerkt dat dit prima in harmonie kan met de omgeving en daar gaan we ook in Wernhout voor zorgen." Hij zal zelf nooit over een 'Polenhotel' spreken. "Dat is niet respectvol naar de bewoners."

De schetsen liggen dus al een tijdje op tafel, maar de huidige bewoners van het leegstaande complex zorgen voor vertraging. Er nestelen vleermuizen in de centrale hal aan de voorkant. Die mag daardoor niet worden gesloopt en daarom wordt er nu druk getekend aan een nieuw ontwerp.

"We zijn druk bezig om het zo aan te passen dat er met die beschermde dieren rekening wordt gehouden." Van den Besselaar is ook bereid om tegemoet te komen aan wensen van de buren, bijvoorbeeld over waar precies de in- en uitgang komt.