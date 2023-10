Annie (84) zit al dagen vast in Israël: 'Vaak de schuilkelder in'

De 84-jarige Annie Stenekens uit Geldrop zit al dagen vast in Israël. Het is onduidelijk wanneer zij en haar twee Friese reisgenoten naar huis kunnen. "Op het balkon zie je de raketten overvliegen."

“Het is heel heftig”, beschrijft Annie. “We hebben veel raketten zien overkomen. Je hoort steeds inslagen, vliegtuigen en afweergeschut. Als de sirenes gaan hebben we anderhalve minuut om naar de saferoom in huis te gaan.” “Je kunt niet meer weg. Straten zijn leeg. Ook winkels hebben niks meer en krijgen geen voorraad meer”, zo beschrijft ze de situatie in het land. “Het geeft allemaal heel veel spanning. We moeten vaak de schuilkelder in.”

“Zo heftig heb ik het nog nooit meegemaakt.”

Annie gaat al tientallen jaren regelmatig naar Israël, gemiddeld twee keer per jaar. Ze slaapt niet in hotels, maar in het huis van haar dochter, die daar al zeker 30 jaar woont. Zij woont in de plaats Beit Aryeh-Ofarim, zo’n 30 kilometer ten oosten van Tel Aviv. “Zo heftig heb ik het nog nooit meegemaakt in Israël.” Ook nu ging ze naar het land voor het Israëlische Loofhuttenfeest. Dat feest duurt een week. Daarbij wordt herdacht dat de Israëlieten veertig jaar lang in de Sinaïwoestijn onder de bescherming van God rondtrokken. Ze reist samen met goede vriend Roelof Kingma en vriendin Lideke. De trip zou een ruime week duren. “We hadden het zo fijn, met mooie uitstapjes naar de Dode Zee, een wijnproeverij en feesten.” Het plan was om zaterdag weer terug te gaan, maar door de oorlog was dit niet meer mogelijk. “We zijn enorm geschrokken.”

“Ik heb liever dat er iets met mezelf gebeurt dan met mijn kinderen."