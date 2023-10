Zakenvrouw Marjan Strijbosch: 'Foute man kostte me 20 miljoen'

Modeontwerpster Marianne Strijbosch uit Eindhoven is een ondernemer in hart en nieren. Ze weet wat de mensen willen en ze kan het ze verkopen. Ze is er steenrijk mee geworden: een kasteel in België, een huis in Florida, een penthouse in Eindhoven en voor de deur een Jaguar en een Rolls Royce. Maar ook bij Marjan ging het niet altijd voor de wind. Na een scheiding bleef ze achter met anderhalf miljoen euro schuld. "Ik had 20 miljoen meer kunnen hebben als hij niet in mijn leven was geweest," zegt ze woensdagavond in het tv-programma KRAAK Vraagt Door.

Ze is er ook geboren, in Eindhoven, maar ze groeide op in Canada. Haar ouders kwamen terug naar Nederland toen ze 16 was. Een jaar later besloten haar ouders toch weer naar Canada te gaan. Marjan besloot in Nederland te blijven, in Breda. Ze ging werken in een warenhuis waar de weekomzet van de make-upafdeling meteen vertienvoudigde.

Het interview met Marjan vindt plaats in haar luxe penthouse in Eindhoven dat al een tijdje voor bijna 3,5 miljoen te koop staat. Ze woont er al een tijdje niet meer. "Ik kom er nu alleen om cocktails te drinken met vriendinnen, maar daar is het toch een beetje te duur voor". Het doet haar wel pijn om er afstand van te doen, vertelt ze. "Als het verkocht wordt, zal ik toch een traantje moeten laten, dit is toch mijn stad."

"Het geld stroomde binnen," vertelt ze. "Een weekend met een omzet van honderdduizend gulden was normaal." Geld genoeg, maar in de liefde was Marjan minder gelukkig. De man met wie ze trouwde noemt ze een 'playboy'. "Ik was zo naïef, ik vertrouwde alles en iedereen." Zij werkte en hij ging over de kas. Tot hij in 1982 vertrok. "Hij nam al mijn miljoenen mee". Marjan moest bij de bank smeken om nog een kans te krijgen. Drie jaar lang was ze alleen maar aan het werk om haar schulden weg te werken.

"Ik kan verkopen," zegt ze. Dat bleek. Toen ze 21 was had ze al drie bedrijven in kinderkleding en een kleine veertig naaisters in dienst. Later ging ze naar Eindhoven waar ze kindermodezaak Lollypop begon.

Achteraf staat ze zelf ook weleens te kijken over de energie die ze had in die jaren. Zo wilde ze spijkerstof hebben en reed daarvoor met haar Mini naar Frankrijk. "Na drie dagen kwam ik huilend terug, niks kunnen krijgen. Na een dag ben ik weer teruggegaan naar Parijs. Ik sprak de taal niet en ik wist niks, maar ik kwam wel met een rol spijkerstof terug en een week later had ik spijkerjurkjes in de winkel."

Het cliché dat geld niet gelukkig maakt, gaat ook voor Marjan Strijbosch op. Maar handig is het wel. "Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik heb toch wel drie ton per jaar nodig om van te leven. Het geld moet rollen, nou dat doet het bij mij wel."

Ze heeft besloten dat ze voor altijd 39 blijft, maar bruist nog steeds van energie. Haar bedrijven heeft ze verkocht maar ze is nog steeds altijd aan het werk. "Dan ligt Gerhard al in bed en dan roept hij: 'Kom je ook?' Maar er is zoveel te doen." Ze wijst op haar jurk. Dan ga ik naar Parijs om van die ouderwetse knoopjes te kopen en die zet ik er dan op. Vroeger wilde iedereen mijn kinderkleding kopen, nu wil iedereen mijn jurken."

En dat kan dan, want iets verkopen dat kan Marjan Strijbosch nog steeds heel goed.

'KRAAK vraagt door' wordt elke woensdag uitgezonden om 17.15 uur en daarna herhaald. Het programma is ook online terug te zien en via Brabant+