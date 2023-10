Vrachtwagen trekt bovenleiding bij Vught kapot, urenlang geen treinen

Een vrachtwagen heeft woensdagmiddag bij de Laagstraat in Vught de bovenleiding boven het spoor kapot getrokken. De vrachtwagen was te hoog of er stak iets uit, zo laat ProRail weten. Door het ongeluk rijden er naar verwachting tot kwart voor zes geen treinen tussen Den Bosch en Boxtel.

Het ongeluk gebeurde toen de vrachtwagen om tien over een woensdagmiddag het spoor wilde oversteken. Er is niemand gewond geraakt. Er worden maatregelen getroffen, zo laat een wijkagent weten.