750 jaar oud 'knuppelpad' diep onder drukke winkelstraat gevonden

In het centrum van Eindhoven is een bijzondere archeologische vondst gedaan. Diep onder waar nu het winkelend publiek loopt, is een zogeheten 'knuppelpad' van 750 jaar oud gevonden tijdens opgravingen. Het gebied rond de Catharinakerk en de uitgaansstraat Stratumseind wordt opnieuw bestraat. Daarom wordt er ook archeologisch onderzoek gedaan.

Afdrukken “We lopen nu waar de mensen zevenhonderd jaar geleden ook liepen”, vertelt stadsarcheoloog Peter de Boer. “Het is een heel bijzondere vondst.” De oude sporen in de harde en vochtige grond blijven goed bewaard. "Als ik een streep trek in deze grond en daar zacht zand overheen gooi, blijft de grond intact", legt hij uit en daarmee de sporen dus ook.

Een knuppelpad is een houten pad dat werd aangelegd over moerasachtig terrein. Omdat ook de rivier de Dommel door het gebied loopt was het 750 jaar terug nodig om de paden met hout en zand te verhogen. Juist door deze bouwmethode zijn de paden goed bewaard gebleven, ook al ligt er nu een compleet nieuwe stad over het 'oude' Eindhoven.

Omdat het pad op de hoek van het Catharinaplein met de Rechtestraat en Kerkstraat zo goed bewaard is gebleven, zijn er nu eeuwen later nog hoefafdrukken en karresporen te zien. De ontdekking van de resten is niet helemaal een verrassing. De gemeente wist al dat er een weg liep vanaf de Stratumse Poort naar de Woenselse Poort. In de jaren 50 van de vorige eeuw zijn daarvan namelijk resten ontdekt bij de aanleg van de huidige riolering.

750 jaar oud

Het pad werd waarschijnlijk al gebruikt toen Eindhoven net bestond en dat maakt het pad en de sporen al zo’n 750 jaar oud. Ook is er een klein bijbels figuurtje gevonden, dat waarschijnlijk in de 15e of 16e eeuw door een wandelaar of reiziger is verloren.

Eerder zijn er tijdens werkzaamheden bij de kerk archeologische resten gevonden die deel uitmaken van een voormalige begraafplaats. Daarom wil de gemeente historisch vooronderzoek voordat er verder wordt gegaan met de herinrichting van Stratumseind.

Zelfde uitdagingen

“Mooi dat we met deze vondst meer te weten komen over de ontstaansgeschiedenis van onze stad.”, zegt wethouder Maes van Lanschot (Erfgoed).

“Het is belangrijk om mogelijke archeologische vindplekken zorgvuldig te onderzoeken. Zo ontdekten we bij de herinrichting van onze binnenstad eerder al resten van de middeleeuwse Stratumse Poort en twee bijzondere militaire helmen uit de Tweede Wereldoorlog.”

Speciale kaart

De gemeente is verantwoordelijk voor de omgang met archeologische resten. In 2022 is de archeologische verwachtingen- en waardenkaart vernieuwd. “Op deze kaart staan plekken waarvan we weten of vermoeden dat er archeologische resten in de grond zitten", legt de Van Lanschot uit

Het historische pad naast de Catharinakerk wordt door archeologen uitgegraven. Donderdagavond is het pad weer dicht. Het onderzoek duurt in totaal twee weken.