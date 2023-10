Schaapsherder wanhopig door blauwtongvirus: 'Er is geen redden aan'

Schuimbekken, hoge koorts, een ontstoken bek en kreupel lopen. Het blauwtongvirus dat momenteel rondwaart maakt schapen ernstig ziek, vaak met de dood tot gevolg. Bij meer dan duizend boerenbedrijven in ons land zijn al besmettingen gemeld en er is maar weinig aan te doen. Schaapherder John Sterrenburg uit Rosmalen zit met de handen in het haar: "Het is gruwelijk om te moeten meemaken."

Het doet hem veel. "Het is een lijdensweg om te zien. Ze stikken gewoon", zegt hij. "Soms denk ik: ik ben er helemaal klaar mee. Het hele jaar sta je je uit te sloven, 24 uur per dag ben je er mee bezig en dan zie je je hele kudde gewoon kapotgemaakt worden."

Dat er nog steeds geen vaccin is tegen blauwtong, het maakt hem boos. "In 2009 dook de ziekte hier ook op, toen ben ik ook schapen verloren. Nu zijn we zoveel jaar verder en zitten we met hetzelfde probleem."

Zelf probeert hij de dieren te beschermen door ze in te spuiten met een goedje dat ook helpt tegen mijt en schurft. "Ik hoop dat die muggen dan denken: het stinkt mij te hard. En hopelijk blijven ze dan weg. Maar of het helpt, is nog maar de vraag."

De afgelopen vier dagen heeft John geen dode dieren gevonden in zijn kudde. "Ik heb er hier thuis drie in de wei rondlopen, die lijken het te gaan halen. Maar het virus heeft een incubatietijd van vijf tot twintig dagen. Dus ik lijk nu even vrij van die ellende, maar het is gewoon wachten tot de volgende omvallen."