Brandstichters slaan al twee keer toe bij bedrijf: 'Geen idee waarom'

Vandalen hebben het gemunt op R&R Systems in Gemert. Woensdagochtend brandden drie bestelbusjes daar tot de grond toe af. Dat gebeurde nadat er vrijdag ook al was geprobeerd om een bedrijfswagen in brand te steken. De directeur was sindsdien dag en nacht op zijn hoede, maar toch is zijn bedrijf weer te grazen genomen. “Ik heb iedere nacht m’n wekker gezet”, verzucht directeur Patrick van der Aa.

R&R Systems ontwikkelt energiesystemen om bedrijven en huizen te verwarmen en koelen. Directeur Van der Aa werd om vier uur ’s nachts uit zijn bed gebeld. Toen hij bij zijn bedrijf aan de Vliert aankwam, zag hij waar hij al dagen bang voor was. Van drie bestelbussen die op het terrein stonden was weinig meer dan as over. Vannacht zijn ze in vlammen opgegaan. De afgelopen dagen was de directeur al op zijn hoede, omdat er vrijdag ook al was geprobeerd om brand te stichten. “Die ochtend hebben ze met aanmaakblokjes en vermoedelijk met vloeistof geprobeerd een andere bedrijfsbus in brand proberen te zetten.” Een magazijnmedewerker deed de ontdekking, nadat hij zag dat het hek opgeknipt was. “Er zitten brandsporen bij drie banden en aan de aan de achterkant van de bus”, vertelt directeur Van der Aa Na die eerste poging heeft hij meteen maatregelen genomen. De bestelbussen werden naar binnen gehaald en er werd extra beveiliging geregeld voor het weekend. Ondertussen werd er nieuwe camera-apparatuur besteld. “Na het weekend heb ik zelf iedere nacht de wekker gezet om te kijken of er wat gebeurde”, zegt Patrick. “Het bleef maandag en dinsdag rustig. Maar nu is het weer raak.”

"We weten niet wie dit heeft gedaan en kunnen het ook niet begrijpen.”