De dood in een potje: is zelfmoordpoeder Middel X een vloek of zegen?

De verspreiding van Middel X, ook bekend als zelfmoordpoeder, staat al jaren ter discussie. Eindhovenaar Alex Schot verstuurde het naar meer dan 1600 mensen. Zeker tien gebruikers zijn overleden. De rechter veroordeelde hem tot twee jaar cel. Maar zowel het Openbaar Ministerie als Schot gaan in hoger beroep. Ook zijn er voorstanders van het middel en blijkt Schot niet te enige verkoper te zijn. Hoe zit dit? En waarom is er zoveel te doen rondom Middel X? Bekijk hier de nieuwe 'Misdaad Uitgelegd'.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 of chatten via 113.nl.