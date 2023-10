Transportbedrijven onder de loep om criminelen een stap voor te zijn

De politie doet er alles aan om criminelen weg te houden uit de transportsector. Ze zijn deze week druk bezig met het bezoeken van transportbedrijven en ze houden grote verkeerscontroles. Bekeuringen uitschrijven of drugs vinden is niet het belangrijkste. Ze willen vooral informatie om de criminelen een stap voor te kunnen zijn.

In de Week tegen de Ondermijning werken de politie, douane, belastingdienst en zeventien gemeentes in Oost-Brabant samen. Daarmee willen ze voorkomen dat criminelen legale bedrijven misbruiken voor illegale activiteiten.

In dit geval is er niks aan de hand. “Mensen willen vaak weten hoeveel boeven we al gepakt hebben, maar het gaat ons nu om de informatie”, vertelt Delhez. “Welke bedrijven zitten er? Wat vervoeren ze? Vervoeren ze dat ook echt? Welke mensen werken er?”

Niet veel later ziet Bram een wit busje rijden met daarin twee mannen. Je kunt niet zien van welk bedrijf het busje is. Genoeg reden voor een controle. De bestuurder krijgt een volgteken. Op de parkeerplaats van de groothandel worden de gegevens van de inzittenden gecontroleerd en kijkt de douane wat er in het busje zit. Dit doen ze onder andere met een scanner die dwars door vrachtwagens en busjes kan kijken. Op die manier zien ze ook verborgen ruimtes.

Hij heeft een voorbeeld: “We hebben een transportbedrijf bezocht dat met een aantal vrachtwagens staat ingeschreven, maar we hebben geen vrachtwagen gezien. Dat is bijzonder. Nu gaan we uitzoeken wat dat bedrijf precies doet en of het strafbaar is.”

Brabant is een ideale provincie voor criminelen, weet Marieke Stuart van de politie. Dat komt onder andere omdat het een grensprovincie is. “Brabant heeft een goede ligging met verbindingen over het water, weg, lucht en spoor. Fijn voor onze economie, maar dat biedt ook mogelijkheden voor criminelen, en dat willen wij niet.”

De criminelen kunnen nu nog te makkelijk en te snel geld verdienen, denkt Delhez. “In de drugswereld gaan miljarden om, meer dan de omzet van alle Jumbo’s bij elkaar in Nederland.” En die omzet was vorig jaar 10,2 miljard euro. “Dat is gigantisch veel, daar moeten we iets aan doen.”

Deze week zijn er bij de verschillende acties drugs gevonden en er zijn mensen aangehouden. De exacte resultaten van de acties worden pas vrijdag bekendgemaakt. Maar voor de politie is het nu al een succes, zegt Stuart.