Wolf houdt zich koest in Brabant: geen slachtpartijen, zelfs geen drol

De wolf heeft zich de afgelopen zeven maanden veel minder laten zien in Brabant. Dit blijkt uit cijfers van BIJ12, de organisatie die alle meldingen over wolven bijhoudt. De afgelopen drie maanden is er zelfs geen enkele melding vanuit Brabant gekomen. Wat is er aan de hand?

"Je gaat je wel afvragen, waar is de wolf gebleven", denkt Christian Jansen van BIJ12 hardop. "Het punt is, we weten het niet. We zien hem niet. We vinden geen sporen, zelfs geen drolletje. Hij kan vertrokken zijn naar een ander territorium. Hij kan dood zijn. Hij kan schapen ingeruild hebben voor het wild in de bossen. Het kan allemaal, maar het blijft gissen."

Wat wel duidelijk is, is dat er een jaar geleden een wolf in West-Brabant actief was. "Die heeft toen veel schapen aangevallen waardoor het aantal meldingen toen hoog uitviel", weet Christian. "Vorig jaar hadden we 33 meldingen over de eerste 7 maanden van het jaar, nu is dat 13." Deze West-Brabantse wolf zit nu in België, maar dit kan niet de enige reden zijn voor het lage aantal meldingen."

Een andere verklaring is, is dat de Brabantse veehouders meer veiligheidsmaatregelen getroffen hebben om hun dieren te beschermen. Martijn Lambregts van de Werkgroep Wolf Nederland zegt dat er steeds meer schapen veilig achter een anti-wolvenhek zitten. "Dit is een hoger hek dan normaal van 1,20 meter. Waar een gewoon hek twee schrikdraden heeft lopen, heeft zo'n wolvenhek er 5 en soms zelfs 6. Dit werkt heel goed."