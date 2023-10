Timothy en Sander redden het leven van man die met auto in het water reed

Omstanders hebben donderdagmiddag het leven van een man gered in Sint-Michielsgestel. Het slachtoffer was met zijn auto in het water terechtgekomen. Timothy Ochel en Sander van Beek sprongen allebei in het water om de man te redden. Zij vertellen hun verhaal. "De man kon geen kant op en stond op het punt om kopje onder te gaan."

Het eerste wat Timothy zag was een auto in het water met daarin een man die in paniek was. “Hij kon geen kant op en stond op het punt om kopje onder te gaan.”

Timothy Ochel was klaar met werken en reed met zijn collega langs de plek van het ongeval, waar hij werd aangesproken door een omstander. “Ze hadden een ladder nodig om makkelijker in het water te komen. Ik had een ladder op mijn bus liggen en ging zelf ook meteen het water in om te helpen.”

In het water hielden zo’n zeven mensen de auto omhoog om ervoor te zorgen dat de man in de auto niet onder water kwam. Een van die mensen was Sander van Beek uit Oss. “Ik kwam aan en zag dat er hulp nodig was in het water. Met man en macht moesten we de auto omhoog houden, maar doordat het water naar binnen liep werd dat steeds zwaarder.”

De man die met zijn auto in het water terecht was gekomen, was op dat moment bij kennis maar kon maar net boven water worden gehouden. Hij zat vast in zijn gordel waardoor hij er niet uit kon. “Ik ben op zoek gegaan naar de rode knop van de gordel om hem zo eruit te krijgen", vertelt Sander.