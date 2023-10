Man die Tim Hofman wilde vermoorden 'gaf vuurwapen zelf aan beveiliger'

De 41-jarige Bredanaar die presentator Tim Hofman om het leven wilde brengen, heeft zijn vuurwapen zelf aan een beveiliger in het BNNVARA-gebouw gegeven. Dat zegt zijn advocaat Emma Hoffman: “Mijn cliënt heeft verder niemand bedreigd. Er was geen sprake van agressie en hij heeft het wapen ook aan niemand in het pand getoond.”

Op 6 september liep de verdachte het gebouw in Hilversum binnen en vroeg hij of hij Tim Hofman kon spreken. Omdat dit niet mogelijk bleek, probeerde hij het ’s avonds nog een keer. Toen hij opnieuw te horen kreeg dat een ontmoeting er niet in zat, besloot hij zijn tas met daarin onder meer het vuurwapen achter te laten. “Neem mijn spullen want ik ben weer weg”, zou hij volgens zijn advocaat hebben gezegd.

Tegen de politie die daarop door de beveiliger was ingeschakeld, verklaarde de Bredanaar dat hij Tim Hofman om het leven wilde brengen. Zijn advocaat bevestigt dit. Volgens de berichtgeving had de man ook een mes bij zich. De advocaat wil niet zeggen of dat ook in de tas zat.

Het Openbaar Ministerie beschuldigt de verdachte ervan dat hij een moord heeft voorbereid, van het bezit van een vuurwapen en van bedreiging. Volgens justitie gaat het om een voorlopige verdenking, want het onderzoek is nog niet klaar.

'Geen uitgesproken hekel'

Waarom de verdachte het op Tim Hofman gemunt had, is volgens zijn advocaat nog steeds volstrekt ‘onduidelijk’. Zo heeft hij volgens haar heeft geen persoonlijke relatie met Hofman en zit hij ook niet in een van zijn uitzendingen. Ook zou hij geen uitgesproken hekel hebben aan de presentator, zijn programma of de journalistiek in het algemeen.

Of de verdachte mogelijk verward was, wil Emma Hoffman niet bevestigen of ontkennen. “Dat moet worden onderzocht.” Ook op de vraag of haar cliënt eerder met politie of justitie in aanraking is geweest, antwoordt ze: “Laat ik het erop houden dat hij nooit eerder veroordeeld is geweest door een rechter.”

'Weerzinwekkend'

Wat er gebeurde in het BNNVARA-gebouw had een enorme impact. “Het is weerzinwekkend”, reageerde BNNVARA-directeur Lonneke van der Zee. Ook de NPO liet weten ‘ernstig geschrokken’ te zijn omdat journalisten en programmamakers altijd in alle vrijheid hun werk moeten kunnen doen.

Op 20 december moet de verdachte voor de rechter verschijnen in een eerste inleidende zitting.