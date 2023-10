Dode in bosgebied is vermiste vrouw (75) uit Halsteren

De dode vrouw die dinsdagnacht is gevonden in een bosgebied aan ’t Wasven in Halsteren is een 75-jarige vrouw. De vrouw uit Halsteren was dinsdagavond opgegeven als vermist.

"Het onderzoek naar de doodsoorzaak en de omstandigheden rondom haar overlijden is nog in volle gang", meldt de politie. "We houden in het onderzoek nog alle mogelijke scenario's open."