112-liveblog: automobiliste gewond bij ongeluk in Nispen • ongeluk op A58

14.17

Tijdens de controles die van maandag tot en met donderdag plaatsvonden in de transportsector in Oost-Brabant zijn negen aanhoudingen verricht, onder meer vanwege drugsbezit. Dat maakte de politie vanmiddag bekend. In totaal werden ruim vijftig bedrijven en diverse voertuigen gecontroleerd. Er werd gesproken met ondernemers en chauffeurs. Dit gebeurde in de strijd tegen criminaliteit in de transportsector. Acht verboden wapens zijn in beslaggenomen en vernietigd.

