Hélène Hendriks wint de Televizier-Ring voor beste presentator

Hélène Hendriks heeft donderdagavond de Televizier-Ring Presentator gewonnen. De presentatrice uit Breda nam het beeldje in ontvangst tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

Hendriks wint de publieksprijs voor het eerst. Wel was ze al een keer eerder genomineerd. In 2021, toen er voor het laatst onderscheid werd gemaakt tussen presentatoren en presentatrices, maakte ze ook kans. De presentatrice streed dit jaar tegen André van Duin en Raven van Dorst. Oogappels

De dramaserie Oogappels (BNNVARA) heeft de Gouden Televizier-Ring gewonnen. De serie kreeg meer stemmen dan de datingshow B&B Vol Liefde (RTL4), met daarin de goedlachse Olof Ormeling uit Vught, en talkshow De Oranjezomer (SBS6), ook met Hendriks. LEES OOK: Olof uit B&B Vol Liefde staat open voor afspraakjes: 'Zeg nooit nooit'