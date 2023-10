Saskia Nelissen is nieuwe presentator NOS Journaal Regio

Saskia Nelissen is de nieuwe presentator van het regioblok in het NOS Journaal van 15.00 uur op NPO 1 en van het NOS Journaal Regio dat om 18.15 uur wordt uitgezonden op NPO 2. Nelissen volgt Cindy de Koning op, die in augustus vertrok.

Saskia Nelissen (30) begon in 2014 als redacteur en verslaggever bij Omroep Brabant en waar ze inmiddels het dagelijkse journaal Brabant Nieuws presenteert, alsook het dagelijkse programma Brabant Vandaag. Eerder was ze onder andere redacteur bij NU.nl en RTL Nieuws. Nu gaat ze als invalpresentator ook aan de slag bij het NOS Journaal Regio. Nelissen over haar nieuwe functie: "Als presentator bij Omroep Brabant weet ik hoe interessant, mooi én belangrijk het nieuws uit de regio is. Het is nieuws dat je raakt. Het is herkenbaar en dichtbij. En dat gevoel heb ik ook bij het NOS Journaal Regio. Het journaal verbindt, en laat tegelijkertijd de eigenheid van al onze provincies zien. Ik kijk er enorm naar uit om, samen met het team mooie uitzendingen te gaan maken!"

"Brengt het nieuws dicht bij de kijker."