Cindy de Koning verlaat Omroep Brabant: 'Dit was mijn tweede thuis'

Na 28 jaar trekt presentatrice Cindy de Koning de deur achter zich dicht bij Omroep Brabant. Woendagavond was ze voor het laatst op tv te zien in Brabant Nieuws en Brabant Vandaag. En zo'n laatste werkdag, dat hakt er wel even in. “Loslaten doet toch een beetje zeer.”

10.30 uur - Voor het laatst op de fiets naar het werk

Om half elf stapt Cindy 'haar' Omroep Brabant binnen na een verfrissend fietstochtje. Even een gezellige babbel met de receptioniste en dan is het aan de slag voor een nieuwe nieuwsdag.

Foto's: Karin Kamp

11.00 - Ochtendoverleg met de redactie

Samen met de samenstellers en de rest van het team bespreekt Cindy welke onderwerpen vanavond aan bod komen in Brabant Nieuws. "'s Morgens bij het ontbijt kijk ik op online wat er die dag allemaal speelt', vertelt ze. "De contouren van de uitzendingen zijn al een beetje zichtbaar omdat de vroege ochtendploeg al een paar uur bezig is. Zo weet ik nu al dat er een belangrijke rechtszaak is over misbruik waar we mee aan de slag gaan. En PSV speelt vandaag, dat brengen we natuurlijk ook."

Koek voor de collega's

Bij een afscheid hoort een traktatie, dus zijn er bokkenpootjes, chocolade wafels en roze koeken voor de collega's. Een briefje erbij: 'Houdoe! Het waren 28 ge-wel-di-ge jaren! We houden contact. xx'

12.00 uur - Aan de slag

De taken zijn verdeeld, de verslaggevers en cameramensen zijn op pad voor interviews en opnames. Cindy leest zich alvast in waar alle onderwerpen over gaan, en op welke manier de verhalen gebracht gaan worden. "Ik presenteer, maar ben al de hele dag bezig met de teksten en graphics. Soms ga je bellen en overleggen, iedere dag is heel verschillend."

13.00 uur - Een zwaai en lieve woorden

Een omhelzing, lieve woorden, een laatste zwaai. Afscheid nemen van de collega's, het is ontroerend en ook tikkeltje lastig. Ook de lieve berichtjes van luisteraars en kijkers stromen binnen. "Allemaal lieve mensen die me succes wensen bij de Technische Universiteit van Eindhoven, waar ik binnenkort aan de slag ga als communicatie-adviseur en persvoorlichter. Super is dat, voor die mensen heb ik al die jaren radio en tv gemaakt. Dat doet me heel veel."

14.00 uur - Sleutelen aan teksten

Laatste dag of niet, de anchor woman is een perfectioniste en zorgt ervoor dat alle teksten die ze vanavond voorleest correct zijn en vlot lopen. "Dat wat je hoort moet natuurlijk gelijk lopen met de beelden die je ziet. Soms denk ik: zo zeg ik dat niet, dat bekt niet lekker. Dan ga ik sleutelen aan de tekst, net zo lang tot ik tevreden ben", zegt ze. Een grondige voorbereiding is essentieel. "Ik praat de kijkers bij, en dan is het belangrijk dat ik precies weet waar ik 't over heb. Aan het eind van de dag zit zo'n uitzending echt in mijn vezels. Je moet het zien als een kok, die iedere dag een nieuw gerecht maakt met allerlei ingrediënten. En aan het einde zeg je: 'Hè lekker, ik heb goed gegeten'."

15.30 uur - In de make-up

De visagiste zorgt voor een gezonde blos op de wangen zodat Cindy er zo meteen goed uitziet voor de camera. Maar het is ook een rustmoment. "Even bijkomen en focussen op wat komen gaat."

17.25 uur - Gezonde spanning

De laatste keer live op tv en zoals altijd is dat het moment voor volle focus. "Samen met het team hebben we hier de hele dag hier naartoe gewerkt en nu is het zover. Ik voel het in m'n lijf, een gezonde spanning. Want het is best een verantwoordelijkheid om zo'n uitzending te presenteren en ik besef dat ik het ook kan verprutsen. Zelfs op dagen dat ik vrij ben en gewoon thuis zit, merk ik aan mijn maag dat het half 6 is en dat Brabant Nieuws begint. Het is een kriebel, een inwendig klokje dat altijd rond dezelfde tijd afgaat."