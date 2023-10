Dit dorp heeft geen cafés meer, daarom vieren ze 11-11 op een boot

Het is bijna de Elfde van de Elfde, de traditionele start van het carnavalsseizoen. Maar wat doe je als er geen cafés zijn om het feest te vieren? In Stampersgat bedachten ze een creatieve oplossing. Ze vieren de opening van carnaval dit keer op een boot.

Het dorpje in de gemeente Halderberge telt zo'n 1300 inwoners. Meekrapdurp, zoals Stampersgat met carnaval heet, had nog twee kroegen, maar na de coronatijd bleven die allebei gesloten. Sindsdien zijn de carnavalsvierders aangewezen op het dorpshuis. “Het crematorium is nog gezelliger”, zegt Marcel Huibrechtse van carnavalsvereniging De Meekrap daarover.

Partyboot

De vrijwilligers van de carnavalsvereniging hebben er volgens hem dagenlang hun handen vol aan om de ruimte op te vrolijken. Marcel: “Eigenlijk is al dat werk niet de moeite voor een paar uurtjes feest op de Elfde van de Elfde. Bovendien zijn we ook druk met de bouw van de carnavalswagen. Daarom kwamen we met een paar mensen op het idee om een partyboot te huren.”

Het is de bedoeling dat de ‘leutboot’ op zaterdag 11 november heen en weer gaat varen op de rivier de Dintel die langs het dorp loopt. “Het zou ook best kunnen dat we doorvaren naar omliggende dorpen. Dat kan hier makkelijk. We komen wel vaker op andere plekken tijdens carnaval en we worden altijd gastvrij ontvangen.”

Eenmalig

Het carnavalsfeest zelf vieren de Meekrappers in februari wel gewoon weer in het dorpshuis. Het feestje op de boot is voorlopig eenmalig. Marcel verwacht zo’n 70 tot 80 gasten aan boord. “Volgens mij heeft onze prins ook een vaarbewijs, maar dat zullen we hem maar niet aandoen.”