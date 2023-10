Hélène Hendriks is altijd zichzelf gebleven, vinden Omroep Brabantcollega's

Hélène Hendriks, die donderdag de Televier-Ring voor de beste presentator kreeg, was ook jarenlang het gezicht van een aantal programma’s op Omroep Brabant televisie. Enkele oud-collega’s denken met veel plezier aan haar terug. “De onbevangenheid die ze toen had, laat ze nu ook dagelijks zien.”

Sporten is Hélène met de paplepel ingegeven. Ze was een begenadigd hockeyster en kwam, net als haar twee zusjes, onder meer uit voor hockeyclub Push in Breda. Tijdens een van de vele hoofdklassewedstrijden die ze speelde, raakte ze het topje van haar pink kwijt. Zo af en toe komt ze er op tv op terug. Ondanks deze handicap bleef ze nog een jaar of zeven hockeyen. Ondertussen kwam ze steeds vaker in beeld als presentator of verslaggever. Haar eerste stappen zette ze in onze provincie, bij Brabant10, Breda TV en Omroep Brabant. Als twintiger presenteerde Hélène het magazine 'Goeiemiddag Brabant'. Pètry Gamers, die toen eindredacteur was: “Een redactie bereidde alles voor, Hélène praatte het aan elkaar en dat deed ze met verve. Wat mij opviel: dat ze onbevangen en makkelijk presenteerde.”

"Hélène heeft echt verstand van zaken."

Presenteren is de Bredase op het lijf geschreven. Pètry: “Ze had en heeft echt verstand van zaken. Daar heb ik nooit aan getwijfeld. Dat bewees Hélène ook toen ze in ons programma 'Onder Ons' aanschoof om een sportpraatje te houden. Dat kon je wel aan haar overlaten.” Paul Post is het daarmee eens. Hij en Hélène presenteerden jarenlang afwisselend 'FC Brabant', waarin de eerste divisie van het betaald voetbal centraal stond. “Wat mij het meest opviel aan haar: dat ze altijd zo puur, onbevangen én zichzelf is gebleven. Dat is bijzonder omdat de sportjournalistiek van oorsprong een mannenwereld is. Maar ook daar weet Hélène als good looking girl next door mee om te gaan. Ook met de opmerkingen die over haar uiterlijk worden gemaakt. Ze kan er makkelijk boven staan.”

"Ze staat overal haar mannetje en blijft overeind."