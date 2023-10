Bouwwerken van bamboe en elastiek van een 'luie kunstenaar'

In en om het Vincentiuskerkje in Velp staan indrukwekkende bouwwerken van bamboe. De kunstwerken van Antoon Versteegde uit Volkel zijn beslist geen houtje-touwtjewerk. De afgelopen jaren maakte hij van bamboestaken en elastiek onder meer replica's van een Egyptische tempel in Luxor.

Begin jaren zeventig wilde Antoon nog mooie schilderijen te maken, zoals Van Gogh. "Dat werd me op de kunstacademie snel afgeleerd. Ik moest abstracte werken gaan maken. Bij een tentoonstelling kwamen dan alleen familie en vrienden." Daarom ging hij in museumtuinen en parken exposeren, zodat ook mensen die niet in een museum kwamen, zijn werk konden zien. "Daarvoor had ik panlatten nodig. Bij de bouwmarkt waren de latten krom en duur, daarom koos ik voor bamboestaken. Daarmee ben ik toen gaan bouwen." De bouwsels van Antoon trokken veel aandacht. "Omdat er niemand op mijn schilderijen zat te wachten, ben ik mijn bamboeconstructies steeds verder gaan ontwikkelen."

"Uit alle delen van Brabant zijn er mensen komen helpen."

Versteegde bouwde al met bamboe bij tentoonstellingen over de hele wereld. Zo was hij onder meer in Londen, New York, China, America en Canada. In het kerkje in Velp zijn foto's en filmpjes te zien van wat hij eerder maakte. Voor de Vincentiuskerk staat een bouwwerk met 21 luidspeakers. Elke luidspreker laat een andere taal horen waarin van 1 tot 100 wordt geteld. "Als ze allemaal tegelijk gaan tellen, dan lijkt het alsof er gezamenlijk wordt gebeden", vertelt de kunstenaar. Overal maakt Versteeg zijn bouwsels samen met de plaatselijke bevolking. "Ik ben eigenlijk een luie kunstenaar. Ik bedenk iets en bereid het werk voor. Samen met de plaatselijke bevolking of vrijwilligers werk ik het uit. Ook hier. Uit alle delen van Brabant zijn er mensen komen helpen. Zelfs uit Amsterdam kregen we hulp." Zijn partner Sylvia exposeert er kleurrijke schilderijen bij.

Kunstenaarsstel Antoon Versteegde en Sylvia Dekkers

Het kunstwerk met de luidspeakers.

Sylvia Dekker voor haar kleurrijke schilderijen.