Boek van 'ex-spion' kwam er nooit: 46 kopers doen aangifte van oplichting

Een groep van 46 gedupeerden heeft donderdagmiddag aangifte gedaan tegens de zelfverklaarde ‘ex-spion’ Guido Blaauw uit Goirle wegens oplichting. Ze doneerden geld aan een ‘goed doel’ en zouden in ruil daarvoor een boek krijgen. Na herhaaldelijk uitstel over meerdere jaren heen zou het boek op 11 september dit jaar dan toch echt geleverd worden, maar ook die deadline is niet gehaald. In totaal hebben ongeveer 570 mensen meegedaan aan de actie en is ruim 16.000 euro gedoneerd.

Het boek van Blaauw heet ‘Geen stroming te sterk – Vijanden van de Staat der Nederlanden’ en zou gaan over zijn tijd bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en andere inlichtingendiensten. Mensen zouden het boek krijgen als ze een donatie deden van minstens 27 euro voor een goed doel: mensen die zijn achtergebleven na de evacuatie uit Afghanistan in 2021 toen de Taliban weer aan de macht kwam in dat land. Eerder schreef Omroep Brabant dat er geen bewijs is dat het geld daadwerkelijk in Afghanistan terecht is gekomen. Ook heeft niemand nog een boek gehad.

Vaagheid over levering

Dat boek zou aanvankelijk op 18 maart 2021 verschijnen. De publicatie is daarna meerdere keren uitgesteld. Om te 'bewijzen' dat zijn boek echt in aantocht was, zette Blaauw in juli van dit jaar een screenshot op Twitter van een mail die van een drukkerij zou komen. In het screenshot is te lezen dat de eerste 600 boeken zijn geleverd en er 19.400 boeken op voorraad zijn gezet bij het Centraal Boekhuis. Blaauw heeft hierin de naam, email en adresgegevens van de drukkerij weggelakt.

Maar het is de vraag of die mail van de drukkerij wel echt is. In augustus is een van de mailboxen van Blaauw gehackt en werden er mails gelekt. Daarin zijn de afzender van de mail en adresgegevens van de drukkerij wel te lezen. De mail blijkt verzonden te zijn door een ander mailadres van Blaauw zelf. De drukkerij heet ‘Drukkerij Veenhuizen’ en met adres ‘Adres hjfhf’. Er bestaat geen drukkerij met deze naam en ook het adres bestaat niet.

Op de website van de steunactie stond dat Blaauw het boek onder andere te koop zou aanbieden via Bol.com. Maar volgens die winkel is dat niet zo: “Het artikel is niet bij ons te koop en is dat ook niet geweest. Het is niet bekend bij ons.”

Reactie Guido Blaauw

In een reactie zegt Blaauw dat de publicatie van het boek meerdere keren is uitgesteld, omdat er gesprekken lopen met nieuwe mogelijke uitgevers en omdat zijn mailserver is gehackt. In zijn reactie gaat Blaauw niet inhoudelijk in op vragen over welke uitgeverij het boek drukt en welke het boek distribueren. “Dat ga ik in geen geval nu bekendmaken, pas zodra de eerste boeken aan de donateurs zijn geleverd”, schrijft Blaauw.

Op de vraag of de uitgelekte versie van de hierboven genoemde e-mail authentiek is of dat hij anders kan vertellen wie in zijn versie de echte drukkerij was, zegt Blaauw: “De hacker heeft zich schuldig gemaakt aan een strafbaar feit en heeft daarnaast een hoop overhoop gehaald en gemanipuleerd online geplaatst. Waardoor ik op tig vlakken wederom enorm ben zwartgemaakt en tegengewerkt.”

Hij vertelt niet wie de drukkerij dan wel was in zijn originele mail. Als Blaauw dat wel liet weten, kon Omroep Brabant daarmee contact opnemen en controleren dat er eerder contact is geweest met een uitgeverij. Nu Blaauw dat niet wil zeggen, kan Omroep Brabant dit niet nagaan. Over wat er met het geld is gebeurd, schrijft Blaauw dat hij door een externe accountant een rapport laat maken waarin aangetoond zal worden dat het geld wel degelijk in Afghanistan terecht is gekomen.

In zijn reactie schrijft Blaauw verder hij de verzenddata voor de donateurs eerst bij hen zelf bekendmaakt. “Dat is op zéér korte termijn.” Blaauw zegt verder dat het boek 'vanaf half november in de winkels' ligt, maar hij noemt daarbij geen jaartal.

Uitlegvideo over Guido Blaauw: