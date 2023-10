Frank Jansen blij met Televizier-Ring voor afscheidsconcert Rob de Nijs

Frank Jansen uit Roosendaal heeft bijna veertig jaar lang zanger Rob de Nijs begeleid. Eerst alleen als pianist en de laatste 25 jaar ook als zijn manager. Ook voor hem voelt het als een enorm cadeau dat de uitzending van het afscheidsconcert van Rob de Nijs donderdagavond werd bekroond met de Televizier-Ring. Zondag vertelt hij over zijn jaren met Rob de Nijs in de talkshow KRAAK van Omroep Brabant.

Het was een ontroerend afscheidsconcert dat Rob de Nijs (80) vorig jaar in Antwerpen en in Amsterdam gaf. Onder de titel "Het is mooi geweest' zette hij noodgedwongen een punt achter een carrière die al begon in 1963 met de hit 'Ritme van de regen'. Rob de Nijs lijdt aan de ziekte van Parkinson waardoor zijn gezondheid gestaag achteruit gaat.

Frank Jansen zag van achter zijn piano eigenlijk al jaren dat het niet zo goed ging met de zanger. "Rob heeft het lang ontkend, maar na die val van het podium in 2019, kon hij er niet meer omheen."

Vorig jaar kon iedereen zien hoe Rob de Nijs afscheid nam. Breekbaar maar nog goed bij stem. En de registratie van dat concert kreeg dus deze donderdag de Televizier-Ring Impact. En impact had de laatste show van Rob de Nijs. Vooral het slotlied 'Niet voor het laatst' door Belinda Meuldijk op muziek van Frank Jansen maakte diepe indruk. Het beeld van Rob de Nijs die het lied met gesloten ogen zong, zittend in zijn rolstoel, zal menigeen nog lang bijblijven.

Het concert is ondertussen al een jaar geleden. Frank heeft het nog steeds druk als manager van Rob de Nijs, maar optreden hoeft niet meer. Wat blijft is bewondering voor wat Rob de Nijs in 60 jaar heeft gepresteerd. "Hij heeft altijd gekozen voor kwaliteit. Hij heeft altijd een grote schare trouwe fans gehad en gehouden, zonder dat hij ging meedoen aan spelletjes op tv. Daar moest ik altijd meteen nee tegen zeggen."

Verder in KRAAK:

Gerard van Hooft uit Oudheusden. Het bestuur van 50Plus liet hem twee weken geleden nog door de politie verwijderen van het partijcongres. Maar een week later beleefde hij zijn revanche. Hij werd door de leden gekozen tot lijsttrekker.

Neuropsycholoog Erik Matser uit Helmond pleit al jaren voor betere bescherming van keepers in het voetbal. De laatste weken blijkt dat geen overbodig pleidooi.

KRAAK wordt elke zondag live uitgezonden om 12.00 uur en daarna herhaald. Het programma is ook online terug te kijken en via Brabant+.