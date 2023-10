Illegale sigaretten, drugs en wapens gevonden bij controle transporteurs

Vijftig transportbedrijven en veel vrachtwagens en busjes zijn deze week gecontroleerd tijdens een actie van de politie, douane, belastingdienst en dertien gemeentes in Oost-Brabant. Daarbij zijn negen mensen aangehouden, onder meer vanwege drugsbezit. Tijdens de controles werd een lading illegale sigaretten ontdekt en handelshoeveelheden soft- en harddrugs. Acht verboden wapens zijn in beslaggenomen en vernietigd.

De actie was vooral bedoeld om ondermijning in de transportsector te voorkomen. Door te praten met ondernemers en chauffeurs willen ze voorkomen dat criminelen legale bedrijven misbruiken voor hun illegale activiteiten.

Bekeuringen uitschrijven of drugs vinden is niet het belangrijkste, maar dat gebeurde wel. Er werden boetes opgelegd voor rijden zonder rijbewijs. Ook was iemand aan het werk terwijl hij een uitkering had en een ander wacht een naheffing van de belastingdienst.

Signaal

“Het is goed te zien dat bedrijven en chauffeurs heel erg openstaan voor ons advies", vertelt Marieke Stuart van de Dienst Regionale Operationele Samenwerking. "Omdat deze werknemers en werkgevers als geen ander afwijkende zaken opmerken, die kunnen wijzen op criminele activiteiten. De actieweek moest ook een signaal zijn voor criminelen die een voet tussen de deur proberen te krijgen..”

Marcel Delhez, voorzitter van het Actieberaad Ondermijning Oost-Brabant, is tevreden: "De grote winst van deze actieweek is wat ons betreft de samenwerking tussen alle betrokken organisaties. Als de ene parij niet kan doorpakken, kan de ander dat vaak wel. Daarin weten we elkaar goed te vinden.”

