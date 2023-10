Vermissing Sanne en Hebe een jaar later: 'Het hele land was in rep en roer'

Twee dagen lang was iedereen in de ban van de verdwijning van de meervoudig gehandicapte Hebe Zwart (10) uit Vught en haar begeleidster Sanne Bos (26) uit Nuenen. Niet alleen in Brabant, maar in het hele land leefden mensen mee. Peter Achterberg, socioloog aan Tilburg University, blikt terug op deze periode; "Het hele land was in rep en roer."

Socioloog Peter Achterberg heeft wel een idee waarom de vermissing van Sanne en Hebe zoveel mensen aangreep. "Het ging om een kind en een jonge vrouw. Veel mensen hebben het gevoel dat je kinderen moet beschermen in deze vijandige wereld. Als er iets met een kind gebeurt, dan komt er in de hele maatschappij een machteloos gevoel los: wat moeten we nou? Mensen willen er dan alles aan doen om ervoor te zorgen dat ze weer teruggevonden worden."

"Door het mysterie raakten mensen gefascineerd door de zaak."

Dat machteloze gevoel zorgde ervoor dat mensen massaal meeleefden. Achterberg legt uit: "In het begin was niet duidelijk wat er aan de hand was. Zou het om een ongeluk gaan of om een misdrijf? Door het mysterie raakten mensen gefascineerd door de zaak." Op radio, tv en social media was er veel aandacht voor de verdwijning van Sanne en Hebe. Dat zorgde ervoor dat veel mensen mee gingen leven. "Mensen waren bezorgd en ze kregen zoveel informatie over de zaak dat ze zich betrokken voelden en echt iets wilden gaan doen." Honderden mensen hielpen dan ook bij de zoektocht. Sanne en Hebe waren twee dagen vermist. Maar voor veel mensen voelde die periode veel langer. "Dat komt ook doordat er een kind bij betrokken was", legt Achterberg uit. "Je weet niet wat er in twee dagen allemaal kan gebeuren."

"Mensen voelden zich betrokken en wilden iets doen."

Uiteindelijk werden Sanne en Hebe na twee dagen dood gevonden in het water bij knooppunt Empel bij Den Bosch. Ze bleken een ongeluk te hebben gehad. In de dagen daarna werden er tekeningen, bloemen en knuffels neergelegd op een herdenkingsplek in Vught. Het groeide uit tot een indrukwekkende bloemenzee. Achterberg verklaart: "Mensen voelden zich betrokken en wilden iets doen, steun betuigen. Als je eenmaal betrokken bent geraakt bij een maatschappelijke kwestie, in dit geval de vermissing, dan wil je ook laten zien dat het je wat gedaan heeft. Dat zie je vaak bij dit soort schokkende gebeurtenissen, dat mensen bij elkaar kruipen en elkaar steunen. Zoals laatst ook bij de schietpartij in Rotterdam."

"Bij deze vermissing zag je dat mensen nog wel om anderen geven."

Het massale betrokkenheid tijdens de vermissing en het medeleven nadat Sanne en Hebe gevonden waren, laat ook iets moois zien, meent Achterberg. "Vaak wordt gezegd dat we in een in een individualistische samenleving leven, waarin niemand meer iets om een ander geeft. Maar hierbij zie je dat dat helemaal niet zo is. Veel mensen hebben nog een connectie met de samenleving. Ze willen elkaar steunen en maken zich druk over het welzijn van anderen."