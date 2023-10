Dode vrouw (75) in bos blijkt vermoord, politie zoekt dader

De vermiste vrouw (75) die dinsdagnacht dood is gevonden aan 't Wasven in haar woonplaats Halsteren, is door een misdrijf om het leven gekomen. De politie is nog op zoek naar de dader.

De vrouw uit Halsteren was dinsdagavond opgegeven als vermist en diezelfde nacht dood gevonden. Vrijdagochtend is een sectie verricht. "Hierbij is vastgesteld dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen", aldus de politie.



De politie zegt nog niet wat de exacte doodsoorzaak is 'vanwege het belang van het onderzoek'. LEES OOK: Dode in bosgebied is vermiste vrouw (75) uit Halsteren