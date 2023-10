Hotel voor 400 arbeidsmigranten komt er, hoewel bezwarencommissie tegen was

In het buitengebied van Liempde komt definitief een hotel voor 400 arbeidsmigranten. Dat besluit nam het Boxtels college van B en W vrijdag. Ondanks bezwaren van het naastgelegen buurtschap Vrilkhoven en een advies van de bezwarencommissie om de vergunning in te trekken. “We zijn met stomheid geslagen. Dit hadden we niet verwacht”, reageert Marly van Leeuwen namens de honderd bewoners van het buurtschap.

De vergunning voor een arbeidsmigrantenverblijf op het terrein aan de Oude Rijksweg in Liempde ligt er al een tijdje. In augustus adviseerde een onafhankelijke bezwarencommissie B en W om die vergunning in te trekken omdat de belangen van omwonenden niet genoeg waren meegewogen. De adviezen van zo'n commissie worden meestal gevolgd, maar nu niet. B en W kozen voor een onafhankelijk advies van landsadvocaat Pels Rijcken. Omdat uit het tweede onderzoek zou blijken dat het college juridisch wel goed zou hebben gehandeld, werd de vergunning niet ingetrokken. Marly van Leeuwen: “Voordat de vergunning werd verleend, is er nooit een gesprek geweest met omwonden. Er is dus nooit gesproken over onze belangen en wij vinden dat dat wel hoort. We maken bezwaar en krijgen gelijk, maar de gemeente walst daar gewoon overheen. We voelen ons niet serieus genomen."

Initiatiefnemer achter het arbeidsmigrantenhotel is SBA Flex Uitzendgroep uit Tilburg. Het pand is bedoeld voor 400 uitzendkrachten uit met name Midden- en Oost-Europa. Marly van Leeuwen: "We krijgen sowieso last van 400 nieuwe buren, ongeacht hun achtergrond. Het terrein lijkt best groot, maar komt overeen met een paar oude kippenstallen. Zoveel mensen op zo'n kleine plek, dat kan niet goed gaan." Wethouder Mariëlle van Alphen van de gemeente Boxtel: “Wij begrijpen de zorgen van de buurt. Toch denken wij dat het hotel voldoet aan alle strenge regels en goede huisvesting biedt met minimale overlast voor de omgeving.” Zo zijn er onder meer regels voor verkeersveiligheid, overlastbeperking en bewaking. Op het terrein komen vier nieuwe gebouwen komen met twee verdiepingen. Verder komen er zo'n 250 parkeerplaatsen voor auto's en fietsen, wasruimtes en een sportveld. "Juist doordat je het grootschalig aanpakt, kan je veel meer voorzieningen bieden. De mensen die er wonen, gaan zich minder snel vervelen en zorgen daardoor voor minder overlast."

Als het aan de gemeente ligt, komt er nog een gesprek met de omwonenden. Wethouder Van Alphen: "Het liefste wil je het voor alle 33.000 inwoners goed doen. Dat gaat jammer genoeg niet altijd. Hopelijk kunnen we daarover praten." Maar Marly, die namens de honderd Vrilkhovenaren spreekt, vindt dat 'mosterd na de maaltijd'. "Het is heel normaal dat de gemeente dat wil, maar dat station is echt gepasseerd." De bewoners zijn van plan om naar de bestuursrechter te stappen en ze willen een kort geding aanspannen.