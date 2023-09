Actiegroepen strijden samen tegen migrantenhotels: 'Het systeem deugt niet'

Actiegroepen gaan samen de strijd aan tegen grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten. De groepen uit Riel, Bergen op Zoom, Veghel, Liempde en het Limburgse Horst aan de Maas vinden dat ze een ongelijke strijd voeren met gemeentes. Door samen op te trekken, hopen ze meer te bereiken.

Donderdagavond kwamen de groepen voor het eerst officieel bijeen in Liempde. Ze starten met het uitwisselen van materialen en beginnen een gezamenlijke website. En ze willen van elkaar leren, want naarmate het gesprek vordert blijkt wel: er zijn overeenkomsten tussen de verschillende gemeentes waar grote migrantenhotels in opkomst zijn. Marly van Leeuwen woont in het buitengebied van Liempde, in buurtschap Vrilkhoven. Daar wonen honderd mensen, de gemeente Boxtel wil in die buurt een hotel voor vierhonderd arbeidsmigranten bouwen. Van Leeuwen: “Ik voel me bijna een klokkenluider. Ik heb al veel onderzoek gedaan en zie dat er bij alle initiatieven voor migrantenhotels parallellen zijn. Door samen op te trekken, maken we beter duidelijk hoe groot het probleem is.”

"Alle informatie over het plan is door de gemeente geheim verklaard”

Ze raken niet uitgepraat over hun strijd. Die voeren ze vooral tegen gemeentes maar ook tegen vastgoedbazen en uitzendbureaus. Niemand wil een hotel met arbeidsmigranten in de buurt hebben, zo blijkt. Vooral het groot aantal kamers is voor de meeste actiegroepen een probleem. Zo moet er aan de Havendijk in Bergen op Zoom een hotel komen voor 430 arbeidsmigranten op een perceel naast een woonwijkje voor kermisexploitanten. De exploitanten hadden het perceel graag bij hun wijkje gehad, om zo plaats te maken voor de jeugd die ook wil wonen. Maar de gemeente besloot dat er huisvesting voor arbeidsmigranten moest komen. Katja van Eijk komt uit Bergen op Zoom: ”De voorbereidingen zijn in volle gang maar er is nog steeds geen plan en geen vergunning, dus we kunnen nog helemaal niets. Alle informatie over het plan is door de gemeente geheim verklaard”. Het is een muur waar al deze groepen tegenaan lopen. Ze kunnen meepraten met de gemeente, maar voelen zich vaak niet serieus genomen. Roel van der Tempel uit Vrilkhoven vertelt dat ze bij de omgevingsdialoog over het plan zijn weggelopen. "Wij vonden het een omgevingsmonoloog en dat hebben we gezegd." René Lenders uit Horst aan de Maas heeft al wat juridische 'overwinninkjes' op zijn naam staan. Hij adviseert iedereen om gemeentes vooral op het verkeerd gebruik van de regels aan te pakken, dat is volgens hem het meest effectief.

“De overheid is in paniek, ze krijgen ze gewoonweg niet gehuisvest."