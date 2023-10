Richie schittert met schaafijs in grootste show ooit in Tilburg

Met zijn schaafijs is Richie Ramautarsing een begrip in Tilburg. Volgend jaar schittert hij ermee in de Tilburgse revue: het grootste, meest ambitieuze theaterproject ooit in Tilburg. ‘Te gek, ongelofelijk”, vindt Ritchie het. Vrijdagmiddag werden de plannen voor het spektakel bekend gemaakt.

“Ik ga er echt iets doms van maken”, lacht Ritchie. “Met mijn domme kar.” Met zijn fleurige kar met muziek trekt hij door de straten van Tilburg. “We waren vroeger altijd met domme dingen bezig. Kattenkwaad, streken op straat. Vandaar die naam. En nou doen we eens een keer iets doms goed.”

Surinaams schaafijs verkoopt hij: “Een blok ijs, daar schaaf je het ijs van af. Daar kun je kokos, ananas, mango, je zegt het maar overheen doen. Water of melk erbij, rietje erin en dan kunnen de kinderen er lekker van genieten.”

Op de step

Richie is geboren en getogen in de Tilburgse wijk de Reeshof. Toen de makers van de Tilburgse revue op zoek gingen naar inspiratie, stuitten ze op Richie met zijn kar en ze zagen hoe hij contact maakt met kinderen. Hij werd gespot door regisseur Vincent van den Elshout: “Op de step ben ik vier maanden door de stad getrokken, op zoek naar inspiratie. En toen kwam ik Ritchie tegen.”

‘Onze stad’ is de titel van de revue. Voor de Tilburgse schouwburg wordt een grote tribune gebouwd, waarop plek is voor tweeduizend mensen. De revue is ook meteen de opening van het nieuwe Stadsforum. Aan de voorstelling werken tweehonderd mensen mee. Een groot deel amateurs, waaronder Richie, die begeleid worden door professionals zoals Van den Elshout.

Guus Meeuwis

De muziek wordt gecomponeerd door Jan-Willem Rozenboom. Rozenboom is bekend als muzikale man achter Guus Meeuwis en hij maakte ook een CD met werken van Bach. En nu dus een revue. Het eerste lied is al af; een nostalgisch stuk waarin een moeder over de stad nadenkt die ze moet doorgeven aan haar kinderen: “Deze stad klinkt als muziek, jij bent de dirigent. Dus wees trots dat je een kruikenzeiker bent”.

Het lied is op de presentatie te horen met alleen Rozeboom achter de piano, volgend jaar september wordt het uitgevoerd door een groot orkest. Dat orkest zit onder een grote paraplu, want dat is de rode draad in de show: via een paraplu ontmoet je allerlei markante Tilburgers, die een beeld geven van de stad die Tilburg nu is.

Een voorstelling gemaakt met amateurs, die gesteund worden door beroepsspelers. “Tilburgse beroepsspelers ook”, vult regisseur Van den Elshout aan. “Want hoe meer Tilburgers er meespelen, hoe meer er willen komen kijken.”