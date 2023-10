Herman van der Zandt gaat oud-collega's 'ongelooflijk missen'

De Bredase presentator Herman van der Zandt heeft vrijdagavond afscheid genomen van het NOS Sportjournaal. Zijn afscheidswoord hield hij kort, maar hij zei wel zijn collega's ongelooflijk te gaan missen.

"Dank aan alle geweldige NOS-collega's van de sport met wie ik deze jaren mocht doorbrengen. En ik ga jullie ongelooflijk missen", zo besloot de presentator zijn journaal.

Vlak daarvoor had hij laten weten dat Winfried Baijens de late uitzending in zijn eentje presenteert. "Want dit is mijn laatste en ik mag van de baas eerder naar huis."

De Slimste Mens

Van der Zandt werkte sinds 2001 bij de NOS. Begin volgend jaar gaat hij aan de slag bij de KRO-NCRV, waar hij vanaf 2025 onder meer De Slimste Mens gaat presenteren.



In De Slimste Mens beantwoorden bekende Nederlanders gedurende een aantal rondes vragen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Het programma ontpopte zich de afgelopen jaren tot een van de best bekeken programma's op de Nederlandse televisie.

