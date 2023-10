Weer vlucht met gestrande Nederlanders uit Israël geland in Eindhoven

Een derde vliegtuig van defensie met Nederlanders uit Israël is rond kwart over tien vrijdagavond geland op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van de derde repatriëringsvlucht zaten ongeveer honderdtien Nederlanders, en ongeveer dertig mensen uit andere landen, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De mensen die met het toestel zijn opgehaald, hadden zich aangemeld bij de informatieservice van Buitenlandse Zaken. Het ministerie liet eerder op vrijdag weten contact te hebben gezocht met iedereen die zich sinds afgelopen zaterdag heeft gemeld.



"Vrijwel iedereen is bereikt, maar bij een aantal mensen is dat nog niet gelukt. We werken er hard aan om alle gestrande Nederlanders die zich hebben aangemeld zo spoedig mogelijk te bereiken en te informeren over eventuele volgende vluchten", aldus het ministerie.

In totaal zijn nu bijna zeshonderd mensen door Nederland gerepatrieerd. Zo'n dertig Nederlanders die aanspraak maakten op de vlucht van vrijdag hebben zich niet gemeld op het vliegveld, stelt Buitenlandse Zaken.

Zeker negen Nederlanders vast

Niet alleen in Israël zijn Nederlanders gestrand, ook in de Gazastrook zitten zeker negen Nederlanders vast. Ze maken deel uit van twee gezinnen met wie de Nederlandse Vertegenwoordiging in de Palestijnse Gebieden contact heeft.

Het ministerie zegt er alles aan te doen om de Nederlanders te helpen Gaza te verlaten, maar zegt ook dat het op dit moment niet mogelijk is om weg te gaan uit de Gazastrook. "De grenzen zijn gesloten, ook voor mensen met een andere nationaliteit. Het reisadvies voor Gaza is al geruime tijd rood." Ook bemoeilijken "de slechte omstandigheden in Gaza" het contact.

Vierde repatriëringsvlucht vertrokken

Zaterdag is voor de vierde keer is een militair transportvliegtuig vertrokken richting Israël, om Nederlanders op te halen die daar gestrand zijn. Het ministerie van Defensie meldt op zijn website dat een Airbus A330 is opgestegen van vliegbasis Eindhoven met Tel Aviv als bestemming. Deze zal naar verwachting zaterdagavond terugkeren naar Nederland.

