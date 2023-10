Vlucht met gestrande Nederlanders uit Israël geland op vliegbasis Eindhoven

Op de militaire vliegbasis in Eindhoven is woensdagavond een vliegtuig van Defensie geland met daarin de eerste groep Nederlanders gestrand was in Israël. Aan boord zaten 199 landgenoten die vast zaten sinds Hamas Israël aanviel en er over en weer heftige beschietingen ontstonden.

Het toestel van Defensie landde om tien over tien op de vliegbasis. De groep van 199 de gerepatrieerde Nederlanders bestond uit mannen, vrouwen en kinderen. Onder hen waren ook 28 leerlingen van 4VWO en hun docenten uit Rotterdam en Gouda. De vlucht vertrok ongeveer twaalf uur eerder vanuit Eindhoven om de gestrande Nederlanders op te halen. Door de beschietingen tussen het Israëlische leger en Hamas, vlogen er al sinds zaterdag nauwelijks lijnvluchten op Israel. Daarom hebben de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken besloten het toestel van luchtmacht in te zetten om de Nederlanders terug te halen. Raketaanvallen

Het ophalen van de gestrande Nederlanders bleek niet zonder risico. Vlak voor aankomst van het defensietoestel in Israël, werd de hoofdstad Tel Aviv beschoten. Het vliegtuig van de koninklijke luchtmacht cirkelde daarom enige tijd boven het nabijgelegen vliegveld Ben Gurion. De raketten zouden zijn afgevuurd door Hamas. Mensen op de nationale luchthaven van Israël moesten voor de zekerheid twee minuten op de grond gaan liggen. De militaire vlucht vanuit Nederland vertrok uiteindelijk uren later dan gepland vanuit Tel Aviv. Voor de militaire vlucht werd een Airbus A330 ingezet van de Multinational Multirole Tanker Transport (MRTT) Unit, die gestationeerd is op vliegbasis Eindhoven. Het vliegtuig biedt plaats aan 267 passagiers en 45 ton vracht. De vlucht duurde vier uur. Tweede vlucht

Donderdag vliegt opnieuw een toestel van Defensie naar Tel Aviv om een tweede groep Nederlanders op te halen. Deze vlucht zou eerst door KLM uitgevoerd worden, maar het Israelische luchtruim is te gevaarlijk voor commerciële vluchten. Daarom vliegt Defensie om de laatste Nederlanders op te halen. Zo vertrok de repatriëringsvlucht vanaf Eindhoven Airport.