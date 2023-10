Bart Verbruggen ziet zijn 'grootste droom' uitkomen met debuut in Oranje

Bart Verbruggen maakte vrijdagavond op 21-jarige leeftijd zijn debuut in het Nederlands Elftal. De doelman keek vol trots terug op zijn eerste wedstrijd in Oranje, maar sprak van een ‘bitterzoete’ nasmaak vanwege de nederlaag.

Het Nederlands Elftal verloor vrijdagavond met 2-1 van Frankrijk, maar voor Bart Verbruggen was het toch een mooie avond. De Bredase doelman mocht op 21-jarige leeftijd zijn debuut maken. Na afloop keek hij er vol trots op terug.

“Het is een jongensdroom die uitkomt. Ik ben trots en blij om dit mee te mogen maken. Het is mijn grootste droom maar helaas is het resultaat teleurstellend”, vertelde hij tegen de NOS.

De doelman moest twee keer de bal uit het doel vissen na een doelpunt van Kylian Mbappe. De Fransman is misschien wel de beste voetballer van dit moment maar daar is Verbruggen niet van onder de indruk.