Bart Verbruggen is de jongste doelman van Oranje sinds 1967

De 21-jarige Bart Verbruggen uit Breda debuteert vrijdagavond in Oranje tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. Hij is daarmee de jongste doelman bij het Nederlands elftal in 56 jaar. Nog geen vier jaar terug tekende de doelman zijn eerste profcontract bij NAC Breda, maar inmiddels keept hij in de Engelse Premier League.

Het debuut van Bart Verbruggen hing al een beetje in de lucht. Bondscoach Ronald Koeman wilde donderdag tijdens de persconferentie van Oranje nog niet bevestigen dat hij zou keepen, maar gaf de aanwezige journalisten wel mee dat de vermoedens wel eens konden kloppen. "Volgens mij zijn jullie ook slim genoeg om het te weten", zei de bondscoach. "Het is de naam die het meest genoemd wordt."

Dat Koeman voor Verbruggen kiest, komt deels omdat keepers Mark Flekken (Brentford FC) en Justin Bijlow (Feyenoord) kampen met blessures. Zij stonden de vorige interlandperiode nog op het doel. Andries Noppert en Nick Olij, de twee andere keepers in de Oranjeselectie, blijven op de bank.

Jongste ooit

Bart Verbruggen werd geboren op 18 augustus 2002. Daarmee is hij vrijdag 21 jaar en 56 dagen oud. De laatste Oranje-doelman die jonger was, was Jan van Beveren die later furore zou maken bij PSV. De inmiddels overleden keeper was bij zijn debuut tegen de Sovjet-Unie in 1967 slechts 19 jaar en 269 dagen oud.

Daarvoor waren er wel meer heel jonge keepers. De jongste ooit was Just Göbel in 1911. Hij was 19 jaar en 118 dagen oud. Ook Lo La Chapelle en Joop Wille waren pas 19 toen ze debuteerden voor Oranje. Bart Verbruggen is de op zes na jongste ooit.

Jeugdvoetballer

Verbruggen werd geboren in Zwolle, maar hij groeide op in Breda. Hij speelde vanaf 2008 in de jeugd van amateurclub WDS'19 in Breda. Terwijl hij nog een E-junior was, stond de piepjonge doelman al indrukwekkend te keepen bij de oudere D-junioren.

Het was keeperstrainer Max Hoeke die de jonge goalie in 2013 naar NAC haalde. In oktober 2019 tekende Verbruggen daar zijn eerste profcontract, maar hij zou nooit een officiële wedstrijd keepen voor de Bredase club.

Profdebuut

Zijn profdebuut maakte hij uiteindelijk in België. Voor een paar ton stapte hij in 2020 over naar RSC Anderlecht, waar NAC-veteraan Jelle Terouwelaar keeperstrainer was. Als derde keeper in de selectie, duurde het nog tot mei 2021 voordat hij zijn profdebuut maakte.

Dat debuut was zo solide dat hij vervolgens eerste keeper bleef tot het einde van het seizoen. De twee seizoenen daarna was Verbruggen niet de eerste keuze in het doel van Anderlecht, maar telkens als hij keepte, deed hij dat solide. In maart van dit jaar zat hij al bij de selectie van Oranje, maar moest hij afhaken met een virusinfectie.

Duurste doelman

Verbruggen werd de afgelopen transferperiode verkocht aan Brighton & Hove Albion FC. Met de deal was een transfersom van 20 miljoen gemoeid. Het maakte hem de duurste uitgaande transfer van een doelman in België ooit. In Brighton is Verbruggen vaste waarde in het doel.

LEES OOK:

Doelman Bart Verbruggen tekent bij Brighton & Hove Albion in Engeland

Doelman Bart Verbruggen opgeroepen voor Oranje-selectie

Deze keeperstrainer zag al vroeg het talent bij Bart Verbruggen