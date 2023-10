Honderden demonstranten de straat op om Palestijnen te steunen

Honderden mensen zijn zaterdag in Eindhoven de straat op gegaan om hun steun te betuigen aan de Palestijnen en tegen het geweld van Israël in Gaza. Zo'n vijfhonderd demonstranten verzamelden zich om vier uur op het 18 Septemberplein. Vanaf daar liepen ze in een protestmars door het centrum richting het Stadhuisplein.

Ze droegen Palestijnse vlaggen, spandoeken en borden met daarop de tekst 'stop genocide' en 'stop de bezetting'. Ook scandeerden ze leuzen als 'bezetting is een misdaad, van Eindhoven tot Palestina!'. Op die manier wilden ze hun steun laten blijken aan de Palestijnen in de Gazastrook. Dat gebied wordt nu hevig onder vuur genomen door Israël, nadat de Palestijnse beweging Hamas vorige week de aanval inzette.

Aan de regels houden

Even voor de start van de protestmars riep de organisator door een megafoon dat wat er nu in de Gazastrook gebeurt een misdaad is tegen alle internationale rechten. Ze eisen een vrij Palestina en zien Israël niet als slachtoffer, maar als agressor. "Israël pleegt al zestien jaar misdaden tegen de mensen in Gaza. Het Palestijnse volk zit al die tijd al opgesloten in een openlucht gevangenis", zei de organisator in het Arabisch.

Ook riep de organisatie vooraf op om vreedzaam door de straten van Eindhoven te lopen. Er was veel politie op de been, maar die bleef op afstand. Onderweg werd de stoet wel een paar keer uitgefloten, maar verder bleef het rustig. Rond half zes was de demonstratie afgelopen en vertrokken de demonstranten vanaf het Stadhuisplein naar huis.

Meer demonstraties wereldwijd

Zaterdag waren er ook al Palestijnse demonstraties in Almere en Terneuzen. In andere steden wereldwijd worden ook soortgelijke protestmarsen gelopen, voor zowel Israël als voor de Palestijnen. Zo gingen duizenden pro-Palestina demonstranten vrijdag in New York de straat op.

In Berlijn en Parijs werden de demonstraties voor steun aan Hamas verboden. De Europese Unie bestempelt het bewind in de Gazastrook namelijk als terroristisch.