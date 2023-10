Leo (80) is de oudste spinning-instructeur en viert verjaardag met jonkies

"Leo fietst met zijn 80 jaar menig sporter van 20 en 30 eruit!", lacht Ivor Zweekhorst. De clubmanager van de Eindhovense sportschool Sportvision ziet Leo Langeweg als een inspiratie voor iedereen. En Leo zelf? Die heeft amper tijd om te praten en is vooral druk met het uitzoeken van zijn zelf meegebrachte cd'tjes en het afstellen van het mengpaneel.

Vlaggetjes, ballonnen en een hoop familieleden op de eerste rij: Leo's spinningles stond deze zondagochtend volledig in het teken van zijn verjaardag. "Ik vind het fantastisch! Dit had ik echt niet gedacht. Gisteren ben ik 80 geworden en heb ik een familiefeestje gehad. Alle alcohol heb ik er vandaag weer uit gefietst", lacht hij.

"Leo werkt hier het langst van iedereen," vertelt Ivor trots. "Hij is bij de opening van deze sportschool, zo'n achttien jaar geleden, begonnen. In de tussentijd is het van eigenaar en personeel gewisseld, maar Leo is altijd gebleven."

De tachtigjarige instructeur wordt vooral bewonderd om zijn ijzersterke mentaliteit. Zo overwon hij kanker en ging hij onlangs nog onder het mes om een nier te laten verwijderen. "Zodra hij kon, was hij hier weer. Hij kwam hier altijd voor ontspanning", vertelt de 65-jarige Lau trots. "Echt petje af voor Leo! Een geweldige man. Altijd doorzetten, ook al zit het tegen."