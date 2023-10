Joep (89) stopt noodgedwongen met zijn drogisterij: 'Hij is een icoon'

Doorgaan tot het echt niet meer kan: dat is wat Joep Adank uit Breda heeft gedaan. De 89-jarige winkelier stond nog dagelijks in zijn drogisterij in het centrum van Breda. Toch is de iconische Blauwe Winkel met Drop van Joep nu helemaal leeggehaald, want hij zit in een verzorgingshuis.

De drogisterij was ruim een eeuw een begrip in Breda. Joep nam het bedrijf over van zijn moeder. Bijna zeventig jaar werkte hij in de zaak. De winkel aan de Boschstraat had nog altijd het karakter van een drogist uit de jaren '50: alles stond achter glas.

Drop van Joep was een fenomeen. De drogist verkocht 104 verschillende soorten drop. Altijd stond er een actuele en grappige spreuk voor het raam. "Twittert Trump aan Kim-Jong-Un. Hi little Rocketman, de Drop van Joep, dát moet je doen!”.

Met rollator in de zaak

"Ik kom alleen om te sjoelen in het verzorgingshuis", zei Joep in 2019 nog tegen Omroep Brabant. Hij banjerde volhardend met een rollator door de winkel. Toch hing er onlangs ineens een afscheidsspreuk op de deur. "Schrijdend op dit Bosche pad, valt naar de smaak nog slechts te gissen. Een oefening van nostalgie, de Drop van Joep te moeten missen."

Sinds een paar dagen hangt er een meer uitgebreide uitleg. "Helaas is Joep toch moeten stoppen met de zaak waar hij zo trots op was. Hij woont in woonzorgcentrum Ruitersbos en het gaat goed met hem. Joep zou het enorm waarderen om iets te mogen horen van oud-klanten van zijn winkel. Gaat u hem verrassen?", zo is de oproep voor een man, die met stille trom vertrok.

Veel familieleden van de krasse senior zijn inmiddels overleden. "Joep is een icoon. Zijn winkel was echt een instituut", zegt Guido de Bue, van stripboekenwinkel De Stripspecialist, een paar panden verderop. "Het ging Joep vooral om de contacten en de gezelligheid."

Bedreigde diersoort

"De authentieke winkel van vroeger is een bedreigde diersoort." De oudere binnenstadbewoner wist hem nog altijd te vinden. Op het laatst was hij nog maar een paar uurtjes per week open. Hij stopte al eerder, maar de winkel is pas sinds een week of twee leeg, weet Guido. "Het is heel vreemd dat zijn zaak weg is. Ik ken hem al mijn hele leven. Ik ga hem enorm missen."

Bekijk in de video hoe Joep in 2019 nog altijd trots in zijn zaak stond.