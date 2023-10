'Zoontje moet nu vader missen', Sint Willebrord treurt om doodgestoken man

De dodelijke steekpartij in haar dorp Sint Willebrord heeft Annoeska (33) diep geraakt. Om haar medeleven met de nabestaanden en vrienden van het 41-jarige slachtoffer te betuigen, legt ze maandagochtend bloemen op de plek van de steekpartij, de parkeerplaats voor de Jumbo aan de Kanariestraat. De gedachten van Annoeska gaan vooral uit naar het zoontje van het slachtoffer dat nu zijn vader moet missen.

"Dorpsmentaliteit", noemt Annoeska het gebaar. "Het is hier ons kent ons." Vragen over watvoor man het slachtoffer was en wat er nu is gebeurd, wil ze niet beantwoorden. "Het is gewoon heel erg wat er is gebeurd."

Even later komt ook Jolanda bloemen leggen. Roze rozen. Ook zij verwijst naar het dorpsgevoel en het medeleven dat ze op deze manier wil betuigen.

De 76-jarige Ellie is zich zondagavond kapot geschrokken. Het slachtoffer van de steekpartij lag vlak voor haar deur. Op zo'n tien meter van haar raam. Ze was samen met haar man tv aan het kijken toen ze naar buiten keek en ineens iemand buiten op straat zag liggen.

"Ze waren hem aan het reanimeren", vertelt ze. "Er liep een hele hoop volk en we schrokken ons kapot." Wat er aan de hand was, had ze eigenlijk niet meteen door.