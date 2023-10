Paul wil veestallen slopen en op die plek huizen bouwen, maar dat mag niet

Veehouders Paul en Ingrid van Helvoort (52 en 50) willen op de grond van hun bedrijf in Maliskamp bij Den Bosch drie koeienstallen slopen en op die plek elf huizen bouwen. Tot hun grote verbazing zien B en W hun plan niet zitten. En dus komen er een nieuwe stal met 100 extra koeien in de plaats. "Dat is precies wat je niet wil", zegt raadslid Sjef van Creij die het oorspronkelijke plan van de veehouders steunt.

Paul runt al ruim twintig jaar een rundveebedrijf aan de rand van Maliskamp in de gemeente Den Bosch. Hij heeft een vergunning om 299 koeien te houden, maar hij heeft nu maar 60 lakenvelder koeien rondlopen op zijn land. “Het is een nevenfunctie, dus het liefst wil ik dat afbouwen”, vertelt de Bosschenaar. Op de plek van de drie koeienstallen willen Paul en zijn vrouw Ingrid elf huizen bouwen. “We hebben het idee dat mensen graag willen wonen op deze plek in het buitengebied. De huizen zijn er nog niet eens en we hebben al tientallen aanmeldingen gehad.”

“We niet weten waarom de wethouder niet wil meewerken.”

Paul en zijn vrouw hebben het plan al sinds 2019. Zij kochten toen de boerderij met bijbehorende grond van hun overleden overbuurman boer Peerke Smulders. De kluizenaar leefde bijna honderd jaar in zijn vervallen boerderij, waar hij bleef boeren totdat hij op 97-jarige leeftijd overleed. Hij werd bekend door een documentaire die over zijn leven is gemaakt. “De percelen van boer Peer en die van ons lagen door elkaar. Wij wilden zijn stuk grond kopen, zodat het een eenheid zou worden”, zegt Paul terwijl hij naar het land van bijna 28 hectare wijst. Ondertussen zijn Paul en Ingrid al vier jaar met de gemeente in gesprek om het land te herinrichten. Ze hebben wel een vergunning gekregen om de boerderij van boer Peer te verbouwen tot bed and breakfast. Maar de rest van hun plannen ziet het college niet zitten. “Het moeilijke hieraan is, is dat we niet weten waarom de wethouder niet wil meewerken", zegt Paul. Als de huizen er definitief niet mogen komen van B en W, dan gaat hij 100 extra koeien aanschaffen en een extra stal bouwen. "Ik heb al een vergunning voor de extra koeien, maar dat wil ik liever niet. Maar het land moet ook financieel te onderhouden zijn."

“Als gemeente willen we minder vee en meer woningbouw.”