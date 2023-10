Darter Toon Greebe na gezondheidsproblemen op 35-jarige leeftijd overleden

Darter Toon Greebe uit Den Bosch is maandagochtend op 35-jarige leeftijd overleden. De darter stond aan het begin van zijn carrière bekend als groot talent. Hij had al langere tijd problemen met zijn gezondheid en moest eerder zijn rechtervoet en linker onderbeen laten amputeren.

Greebe gold aan het begin van zijn carrière als een groot talent in de dartssport. Hij was onder meer actief op het WK van 2008 en 2010. Beide keren werd hij in de eerste ronde uitgeschakeld. Maar de Bosschenaar, die diabetes heeft, verdween uit het topdartscircuit, getroffen door veel leed.

In 2017 veranderde het leven van darter Toon Greebe drastisch doordat een ontsteking in zijn voet uiteindelijk zo heftig bleek, dat een amputatie noodzakelijk was. Volgens de dokters kroop Greebe door het oog van de naald, iets wat hij pas later zou gaan beseffen.

Greebe wint met prothese Polish Open

Hij leerde hoe te darten met een prothese en deed na verloop van tijd weer mee aan toernooien. In 2019 won hij zelfs het Polish Open. Daarnaast stak hij veel energie in zijn dartsschool in het Bossche stadsdeel De Schutskamp. Hij durfde zelfs weer te dromen van plaatsing voor het WK darts, als eerste 'eenbenige' darter ooit.

Vorig jaar moest de Bosschenaar opnieuw een zware tegenvaller verwerken. "In maart hielden mijn nieren ermee op", vertelde hij toen tegen Omroep Brabant. "Op dit moment wacht ik op een nieuwe nier. Door die problemen werkte mijn lichaam niet goed meer. Hierdoor genas een wondje op mijn voet niet goed." Het ging van kwaad tot erger en in oktober moest ook zijn linkeronderbeen worden geamputeerd.

Ondanks de amputaties bleef hij positief in het leven staan en trok hij zich op aan het voorbeeld van zijn oma. "Zij liet zich ook nooit uit het veld slaan."

De dartswereld reageert massaal en vooral verslagen op het overlijden van de jonge darter. “Daar schrik ik wel van. Hij was nog zo jong”, reageert Arjan van der Giessen, dart-expert bij Omroep Brabant. Ook op sociale media zijn er veel steunbetuigingen voor Greebe.



Toon Greebe in een interview uit 2017 kort na zijn eerste amputatie: