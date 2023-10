Virgil van Dijk schiet vanaf de strafschopstip raak: EK voetbal is dichtbij

Virgil van Dijk uit Breda heeft het Nederlands elftal maandagavond zo goed als zeker aan een plaats in de eindronden van het Europees kampioenschap geholpen. In de extra tijd van de uitwedstrijd tegen Griekenland mocht hij een strafschop nemen nadat ex-PSV'er Denzel Dumfries onderuit was getrokken. De aanvoerder van Oranje faalde niet. Het betekende de enige treffer: 0-1.

Door de winst op de Griekse concurrent kan de ploeg van bondscoach Ronald Koeman deelname aan de Europese eindronden, volgend jaar zomer in Duitsland, amper ontgaan. Eerder in het belangrijke kwalificatieduel in Athene had Wout Weghorst nog een penalty gemist. Hij mocht aanleggen nadat ... Van Dijk tegen de grond was gewerkt.

De Koeman-formatie had het technisch zwakke, maar wel spannende duel al veel eerder moeten beslissen. Van Dijk kon daar na afloop niet mee zitten, zo liet hij weten tegen de NOS: "Uiteindelijk slepen we de overwinning eruit en dat is het belangrijkste. Ben blij dat ik de verantwoordelijkheid heb mogen nemen. We hadden deze tegenstand verwacht, maar we hadden het ons wat makkelijker kunnen maken door bijvoorbeeld die eerste strafschop te benutten. Of in de tweede helft bij een aantal counters. Natuurlijk kan het beter, maar je wint hier wel en hopelijk kunnen we deelname snel definitief veiligstellen."

Van Dijk stond nummer drie op het lijstje van strafschopnemers. Toen de Spaanse scheidsrechter Alejandro Hernández naar de stip wees, waren Weghorst en ex-PSV'er Xavi Simons al van het toneel verdwenen.

Over dat toneel gesproken: de geboren Bredanaar was er niet over te spreken: "Heb je gezien hoe het veld erbij lag? Dat dit kan en mag op dit niveau."

Behalve Van Dijk speelde ook de eveneens uit Breda afkomstige keeper Bart Verbruggen het hele duel, inclusief de extra ruim 10 hectische minuten die aan het slotsignaal voorafgingen. PSV-middenvelder Joey Veerman nam in de 62e minuut de plaats in van Simons.