Dreigbrief verspreid in straat: 'Iedereen moet Russische vlag ophangen'

De politie in Etten-Leur waarschuwt voor een dreigbrief die verschillende mensen in een wijk van Etten-Leur hebben ontvangen. In de brief staat dat hun huis in de gaten wordt gehouden. De bewoners worden opgeroepen om een Russische vlag op te hangen in plaats van de Oekraïense vlag. Doen ze dat niet dan moet er worden betaald.

De schrijvers van de brief stellen dat er aan de Markenland veel Oekraïners wonen en veel Oekraïense vlaggen hebben gehangen. "Elke 1e van de maand zullen we deze wijk observeren." Als er dan geen Russische vlag hangt, zullen de consequenties groot zijn, stellen de briefschrijvers. Wie geen Russische vlag wil ophangen, kan ook een maandelijks bedrag overmaken. De opbrengst wordt volgens de briefschrijvers gebruikt om 'Rusland te verenigen'. De politie vermoedt dat het gaat om een vorm van oplichting. Ze roept op om zeker geen geld over te maken. Verder is de politie op zoek naar beelden van bewakingscamera's. Ook verdachte situaties kunnen aan de politie worden gemeld.